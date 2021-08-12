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揭露Delta病毒可怕之處！　流行病專家：1類人要打第三劑疫苗

▲▼Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學共同製作的新冠病毒結構模型,新冠肺炎。（圖／路透）

▲布里安特指出讓貧窮國家加速接種第一劑疫苗時，同等重要的是還有一類人必須追加第三劑疫苗。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

世界頂級流行病學家布里安特（Larry Brilliant）曾參與世界衛生組織（WHO）團隊，協助撲滅天花流行病，就他觀察這2年的COVID-19疫情其實「根本還看不見終點」，他更說Delta病毒「或許是有史以來最具傳染性的病毒」。而當前全球趕著施打疫苗，他認為有一類人必須要打到第三劑疫苗才能幫助疫情盡快消退。

綜合外電報導，布里安特指出目前全球只有15％人口接種疫苗，逾100個國家的接種人口連5％都不到，「我認為疫情更像剛要開始而非結束，而且原因並不是我們目前看到的病毒會持續散播下去。」

「但我確實要警告大家，現在只是『Delta』病毒，我們還沒用完希臘字母，所以還會有更多新的出現」，布里安特的意思是，若全球超過200個國家幾乎每人都接種疫苗的話，疫情才有可能終結，否則更多新型變種病毒只會繼續肆虐；他也預期COVID-19最終不會消失，只會成為一個常態性存在的病毒，像是流感。

▲▼世界頂級流行病學家、天花根除者布里安特（Larry Brilliant）。（圖／翻攝自維基百科）

▲布里安特認為，疫情與其結束，更像剛開始。（圖／翻攝自維基百科）

布里安特表示出現「超級變種病毒」的機率低，而且真的有的話疫苗對此也不具足夠防護效力，但未來走向如何難以預料，而且低機率並非零可能，人們必須盡可能預防這種災難等級的事件發生。

當前美國、以色列和歐盟等先進國家疫苗覆蓋率已相當高，相比之下加勒比海國家海地（Haiti）才安排進行第一劑接種。WHO先前點出疫苗分配不均反映各國的貧富不均，而為讓分配公平，富有國家應先暫時不考慮追加第三劑疫苗。

布里安特則認為疫苗接種率低的國家要加速施打以外，還有一類人必須馬上追加接種第三劑疫苗，便是65歲（含）以上，已完整接種第二劑疫苗超過6個月的長者，而且免疫系統能力低下。

「我們觀察到當病毒進入這類人體內時，演化了多種變異株」，布里安特指出因此這類人必須盡快重第三劑疫苗。

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