搭上「必比登熱潮」推振興活動？　柯文哲：時機還沒到

記者袁茵／台北報導

《台北台中米其林指南2021》將於8月25日於線上公布，在此之前，米其林11日率先公布必比登名單，其中台北市有58個店家，台中33個店家獲得必比登推介。面對會不會趁這波必比登熱潮，推出相關振興活動？台北市長柯文哲認為，現在時機點還沒到。

台北市政府11日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤主持，並對北市社區型幼童服務降載、社教場館解封2.0、黃珊珊稱北市+0要跳舞、高雄加碼五倍券變六倍券、「麟洋配」悠遊卡造型等問題做回應。

被問到獲得必比登推介的店家因疫情生意掉7、8成，台中市還宣布要發美食振興券，會不會趁這波必比登熱潮推相關活動？柯文哲回應，秘書長有參考國內智庫研究北市振興如何執行，不過「現在是搞振興的時候嗎？」

柯文哲直言，如果餐廳還在梅花座、配隔板，「你要做什麼美食展？做不起來啦！所以我認為時機還沒到。」

至於北市紓困是否傾向發現金？柯文哲表示，如果在這段時間內生活有困難，應由12行政區社會服務中心應付，讓紓困該做的先做；振興則要看中央振興券怎麼用，不過更應該思考的是，台北市產業轉型要做哪些，「不同戰略有不同方法，目標先確定，再來決定怎麼做。」

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）