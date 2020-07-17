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桃園大溪鳳飛飛系列紀念活動起跑　快來感受巨星魅力

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▲桃園大溪鳳飛飛系列紀念活動起跑。（圖／市府提供）

▲桃園大溪鳳飛飛系列紀念活動起跑。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園大溪人的女兒鳳飛飛系列紀念活動，即日起展開至8月20日止。市府指出，今年的紀念活動以2020年諧音「愛你愛你，愛不完的你」為主題，推出鳳飛飛故事特展及國際速寫小品聯展、8月8日的大溪老城區集章導覽活動，以及8月15日的想念飛飛座談會、踩街趣及紀念音樂會，讓市民感受鳳飛飛的巨星魅力。▲桃園大溪鳳飛飛系列紀念活動起跑。（圖／市府提供）

▲▼鳳飛飛系列紀念活動以2020年諧音「愛你愛你，愛不完的你」為主題。（圖／市府提供）
▲桃園大溪鳳飛飛系列紀念活動起跑。（圖／市府提供）

市長鄭文燦說，桃園升格後，市府將以往的鳳飛飛紀念音樂會發展成一系列鳳飛飛紀念活動，並交由大嵙崁文教基金會承辦，今年的系列紀念活動由「鳳飛飛的100種樣子--唱片封套裡的故事特展」揭開序幕，展出鳳飛飛從19歲（1972年）發行第一張個人專輯「祝你幸福」，到2012年為止各唱片公司為她做的各種音樂專輯。▲桃園大溪鳳飛飛系列紀念活動起跑。（圖／市府提供）

▲▼鳳飛飛系列紀念活動以2020年諧音「愛你愛你，愛不完的你」為主題。（圖／市府提供）▲桃園大溪鳳飛飛系列紀念活動起跑。（圖／市府提供）

該特展也向收藏者林本博校長商借珍貴的鳳飛飛黑膠唱片，爬梳唱片封套裡的故事，將帽子歌后鳳飛飛的演藝之路等等故事整理出來，讓參觀的民眾感受鳳飛飛的巨星魅力。此外，也邀請包括馬來西亞、中國以及台灣本地的速寫畫家，以速寫方式描繪鳳飛飛在大溪成長的小故事，並於即日起展出國際速寫小品聯展，讓各地鳳迷以另類方式來紀念鳳飛飛。

鄭市長表示，國民天后鳳飛飛是大溪人，大溪也是她最後落葉歸根之處。在台灣流行音樂史上，鳳飛飛扮演十分重要的角色，在台灣經濟起飛的年代，她親民的唱腔、琅琅上口的音樂作品，不僅貼近當代人們的生活，也撫慰許多人的心靈，而透過舉辦鳳飛飛的紀念活動，也可一窺台灣戰後的經濟發展。

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