私下會約吃飯？「麟洋配」直播吐真實關係　王齊麟笑：敲牆互嗆

▲兩人默契十足，也非常互補。（圖／路透社）

記者周亭瑋／綜合報導

在東奧霸氣奪金的「麟洋配」王齊麟、李洋稍早直播時，分享彼此的相處、磨合之道，他們除了在場上相互配合、扶持外，私下也會見面、約吃飯。王齊麟更直說，「我們在場上就跟情侶一樣，有問題講出來，互相去溝通。」

直播中，《商周》主持人詢問兩人，是如何培養默契和相互磨合的？王齊麟對此表示，他們很愛互嘴，有什麼問題會直接講出來，不會藏在心裡，「會有心結就是大家都不敢講出來，然後自己在那邊亂想，到最後就會無法解開。」

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而李洋則說，兩人國中就認識，不過是後面才變得要好，「成為搭檔後，我們對於目標很專注、堅持，所以也不會在乎彼此吐槽來吐槽去。」

▲王齊麟笑說，兩人在場上就像情侶一樣。（圖／路透社）

至於他們倆私下是否會約吃飯、見面？王齊麟立刻回應，「會阿！而且我們現在也住隔壁間，沒事就互敲牆壁、互嗆聲。」

說到麟洋配的好默契，除了兩人練習到成反射動作外，也有賴於個性的互補。李洋表示，「我比較冷靜、沉穩，我上了場就不太會緊張的那種，我們也會互相扶持，一起接受輸贏這件事情。」而王齊麟則說，「主要是我們了解彼此的習性、個性，還有場上的一些球路，在場上就跟情侶一樣，有問題講出來，互相去溝通。」

另外，談到兩人的組合，王齊麟直言，並不會擔心對方比自己優秀，只擔心拖累對方，所以會更加努力；對此，李洋也看法一致，「只擔心配合不上對方，所以會努力加強自己，很努力地做訓練。」

▼他們都只擔心，會拖累對方，所以更加強訓練。（圖／路透社）