游泳池明起開放卻禁淋浴　業者哀號：要人上廁所卻不開放馬桶

▲游池明起開放禁淋浴，業者哀號「要人上廁所卻不開放馬桶」。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

中央流行疫情指揮中心宣布，國內疫情在可控範圍，明（10）日起游泳池全面開放，不少業者緊急公告通知泳客「回游」，但禁止淋浴、不開放烤箱、水療設施等，讓業者哀嚎，許多泳客到泳池就是要享受水療設施，加上不能洗澡，上岸就要擦乾身體回家，「等於開放廁所不給馬桶」的概念，期盼中央、地方能放寬措施。

面對近3個月停業，加上暑假旺季已經過了一半，業者損失慘重。位在台中東區的寶闊健康活水休閒館公告館內容留人數上限以及清場消毒時間，採分流、分時段入館。不過洪姓負責人直言，泳客當中有8成都是來沖SPA等水療設施，中央開放條件那麼硬，影響泳客意願，另外泳池含有氯，上岸後不能洗澡、淋浴，也會侵蝕皮膚，就有聽說其他同業索性停業到9月才開放。

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洪姓負責人也提到，許多泳池都是會員制，這樣有限制開放，對泳池來說退錢也不是，不退錢也不是，開了等於賠錢，損失更大。

▲潛水旅館潛立方13日起對外營業，但仍盼望中央鬆綁規範。（圖／業者提供）



另一家潛水旅館潛立方則在13日開放，執行長王景平提到，館內採取開放一小時、關場一小時消毒方式，且全採預約制，自潛每場可預約12人、水肺可預約8人，不提供淋浴，僅提供更衣，禁止使用吹風機、脫水機等。但王景平也提到，「業者是有能力做到防疫、運動兼具」，例如館內有規劃潛客固定一人一間淋浴空間等措施，彼此不混用，期盼主管機關放寬規定，如此才能讓消費者有意願回到泳池。