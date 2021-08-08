收留13歲離家妹「深夜衝動」挨告！法官因她穿「馬甲內衣」判無罪

▲小黎表示，他不知道小美的實際年齡為13歲。（示意圖／翻攝pakutaso）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名男子小黎（化名）透過臉書結識女子小美（化名），相約在小黎的租屋處發生關係，卻因小美未成年而挨告。台北地院表示，小美未告知實際年齡，且當日身穿馬甲式內衣，與一般學齡少女穿著不符，因此小黎難以認定實際年齡，最終判小黎無罪，全案可上訴。

據《中時新聞網》報導，小美2019年5月30日凌晨逃家，從台中到台北西門町，並透過臉書聯繫小黎。小美到小黎家中，在雙方同意的情況下發生關係；然而，小美未成年，小黎也因此觸犯《刑法》第227條第1項對未滿14歲女子性交罪。

小黎到案後喊冤，辯稱小美的穿著非常成熟，且未告知實際年齡，只說沒在讀書，兩人才會發生關係。

經查，台北地院發現，小美與朋友共用臉書帳號，小美實際為2005年出生，卻使用朋友2000年出生作為標記，若未主動告知，的確可能誤解，但小黎是否知道小美未滿14歲，仍有待商榷。

台北地院表示，小美身高158公分、體重78公斤，外貌不像一般同齡兒童，加上案發當日身穿馬甲式內衣，沒有明確可辨識年紀的制服等，因此沒有證據指出小黎發生關係時，主觀認知小美未成年，故判小黎無罪，全案可上訴。

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