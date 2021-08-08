沒和確診者共處一室也中招！南韓大學生「接觸殘留桌椅病毒」染疫

▲南韓2名大學生透過確診者使用過的桌椅染疫。此為示意圖，與新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

南韓因為受到傳染力極強的Delta變種病毒入侵，而再次面臨新一波疫情襲擊。近日，全羅道木浦市傳出有2名大學生未與確診者共處一室，卻還是透過殘留在桌椅的病毒，感染了新冠肺炎的病例，讓人再次見識到新冠變種病毒的強大傳播力。

據南韓MBC報導，全羅道木浦市3日有2名大學生出現咳嗽、肌肉痠痛等症狀，到醫院篩檢後確診感染新冠肺炎。政府展開疫情調查後發現，2人曾到過一家有確診者足跡的咖啡廳，儘管他們與確診者在店內停留的時間不同，卻依舊不幸染疫。

▲2名大學生在接受篩檢後確診染疫。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／路透）

當地衛生官員指出，事發當天，有一名確診者曾到訪同一家咖啡廳，並在下午5點06分喝完飲料離開；4分鐘後，這2名大學生進入咖啡廳，坐在確診者曾坐過的桌椅長達20分鐘，儘管2人在進入咖啡廳後，全程未摘下口罩，也沒有飲食，但還是因為與確診者共用桌椅而染疫。

衛生局推測，2人所感染的是傳播能力極強的Delta變種病毒。全羅南道保健福祉局局長姜英久解釋，「多數的感染病例通常在與確診者處於同一空間時發生，但如果沒有與確診者共處一室，那病毒仍有可能會透過環境或其他接觸傳染。」

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