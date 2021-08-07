LIVE／原盧碧登陸！超大豪雨狂灌西半部　氣象局最新說明

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輕度颱風盧碧昨日登陸中國大陸後，中央氣象局即將盧碧降為熱帶性低氣壓，目前盧碧又從竹苗一帶登陸，今日整天西半部都會有明顯降雨。氣象局解釋，由於盧碧中心風速尚未達標，因此才沒有將其升級為颱風。氣象局長鄭明典表示，今日午夜兩點到清晨8點間，累積總降水量多達23多億立方米。各地出現大量降雨，氣象局召開記者會說明最新情形。

氣象局預報員張承傳表示，盧碧稍早已從竹苗一帶登陸，受到盧碧與西南氣流影響，今日整天西半部都有大雨或豪雨，尤其中南部雨勢最明顯，其中南部山區已有豪雨以上等級降雨。

日本氣象廳、大陸氣象局都仍將盧碧列為颱風一事，張承傳解釋，其他國家多是透過衛星雲圖推估強度，而盧碧出海後有經過氣象站，當時測出的中心風速為15米，未達輕颱17.2米的標準，因此才未將盧碧升格颱風。氣象局長鄭明典表示，今日午夜兩點到清晨8點間，累積總降水量多達23多億立方米。

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▲今台灣西半部都會有明顯降雨。（圖／記者李毓康攝）

盧碧已於稍早登陸，這段時間風雨影響最為明顯，盧碧今天將受到北方的槽線系統影響，逐漸加速往東轉東北方向移動，預報今晚就將脫離臺灣陸地、明天快速往東北遠離，因此整體西南氣流將逐漸減弱，雖仍維持西南風環境，但降雨規模、強度、累積雨量等等都會逐漸減小。

目前來看下周仍然持續受西南風影響，中南部還是容易有短暫陣雨發生，但致災性降低不少，部分模式預報仍然有些熱帶擾動系統可能通過臺灣附近帶來天氣變化，但目前的預報變動性都還太大，要等到週末這波雨勢過去後再來觀察。