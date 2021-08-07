原盧碧竹苗登陸了！超大豪雨攻擊西半部　6小時「灌破23億立方米」

記者李宜秦／台北報導

輕度颱風盧碧昨日登陸中國大陸後，中央氣象局即將盧碧降為熱帶性低氣壓，目前盧碧已從竹苗一帶登陸，今日整天西半部都會有明顯降雨。氣象局解釋，由於盧碧中心風速尚未達標，因此才沒有將其升級為颱風。氣象局長鄭明典表示，今日午夜兩點到清晨8點間，累積總降水量多達23多億立方米。

▲原盧碧颱風登陸台灣，帶來大豪雨。（圖／翻攝RAMMB）

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氣象局預報員張承傳表示，盧碧稍早已從竹苗一帶登陸，受到盧碧與西南氣流影響，今日整天西半部都有大雨或豪雨，尤其中南部雨勢最明顯，其中南部山區已有豪雨以上等級降雨。

針對日本氣象廳、大陸氣象局都仍將盧碧列為颱風一事，張承傳解釋，其他國家多是透過衛星雲圖推估強度，而盧碧出海後有經過氣象站，當時測出的中心風速為15米，未達輕颱17.2米的標準，因此才未將盧碧升格颱風。氣象局長鄭明典表示，今日午夜兩點到清晨8點間，累積總降水量多達23多億立方米。

▲鄭明典指出，從午夜2點到清晨8點的累積總降水量是23多億立方米。（圖／取自臉書）

▲▼原盧碧颱風引進西南氣流帶來大豪雨。（圖／氣象局）

氣象專家歐宗學於臉書專頁天氣風險Weather Risk貼文中指出，受到盧碧颱風以及減弱後的熱帶性低氣壓環流引進西南氣流影響，昨天開始西半部地區便有持續且廣泛的降雨。昨晚到今晨隨著熱帶性低氣壓持續接近，降雨更進一步增多，八個小時內在高屏山區及嘉義阿里山區就有超過300毫米的累積雨量。

盧碧已於稍早登陸，這段時間風雨影響最為明顯，盧碧今天將受到北方的槽線系統影響，逐漸加速往東轉東北方向移動，預報今晚就將脫離臺灣陸地、明天快速往東北遠離，因此整體西南氣流將逐漸減弱，雖仍維持西南風環境，但降雨規模、強度、累積雨量等等都會逐漸減小。

目前來看下周仍然持續受西南風影響，中南部還是容易有短暫陣雨發生，但致災性降低不少，部分模式預報仍然有些熱帶擾動系統可能通過臺灣附近帶來天氣變化，但目前的預報變動性都還太大，要等到週末這波雨勢過去後再來觀察。

▲氣象局持續發布豪雨特報。（圖／氣象局）