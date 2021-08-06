快訊／南投女疑溪邊抓魚！落水遭沖500米遠命危　丈夫也失蹤

▲德魯灣橋附近發生溺水事故。（圖／民眾提供）

地方中心／南投報導

南投縣仁愛鄉6日下午發生一起事故，事發當時一名女子遭到春陽村德魯灣橋的下方溪流沖走，而警消獲報後趕抵現場，於距離下游500公尺處發現該女，但當時女子已經失去生命跡象，而其丈夫在警消抵達時也失去蹤影，至於詳細事故發生原因、丈夫是否也遭流水沖走等，仍在進一步搜救及搜查當中。

據悉，該名女子疑似是與丈夫到該處抓魚，但卻因不明原因落水，警消尋獲她時，她已經失去生命跡象，而之後丈夫也跟著失去蹤影，目前警消仍在積極尋找當中。