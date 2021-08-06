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UFO墜地球？她驚見「碟狀殘骸」　影片曝...230萬網友看傻眼

@allymurray222

##ufo ##alien ##conspiracies

♬ original sound - Ally

實習記者高琳景／綜合報導

真有UFO？一名女網友日前在自家後院散步時，發現一個詭異的巨型不明物體，外型神似「飛碟外殼」，認為可能是不明飛行物，讓她興奮的將奇景拍下分享至抖音。影片一曝光立即獲得關注，累計超過230萬人觀看，不過有網友打臉指出「那只是水塔蓋子而已」。

綜合外媒報導，女網友（@allymurray222）於上月在抖音分享數段影片。她表示，日前在自家後院散步時，發現了這個巨大的圓蓋，乍看之下有點神似「飛碟的蓋子」於是將這樣的奇景拍下，分享至網路上。

@allymurray222

Reply to @laurensalvesen I think it’s a bunker or something?? Someone tell me what that hole is for tho

♬ original sound - Ally

從影片中可見，圓蓋呈現泛黃的模樣，上頭還畫有遊戲「馬力歐」裡頭的蘑菇圖案；一旁還有一個小門，裡頭積滿了污水、岩石和青苔，而圓蓋周圍有不少枯枝，讓影片整個感覺呈現荒涼的狀態。影片分享至今，已累計超過230萬人觀看。

影片曝光後，有不少網友驚呼「看起來好酷，有點像避難所的感覺」、「好酷！裡面的岩石是怎麼進去的？」但卻有網友打臉「這不就是水箱嗎」、「看起來就是儲水的地方」、「應該是電影裡的道具吧？」、「這只是一個雨水收集器吧」、「比較像風暴避難所」。

女網友隨後也在TikTok上發布另一段影片，表示「知道這不是UFO，但不想打破對UFO的幻想，同時也覺得這個圓蓋非常特別，才會將影片上傳分享給網友們。」

@allymurray222

Reply to @veggie.reggie.id #ufo I move next week, so I want to know what this is

♬ original sound - Ally
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