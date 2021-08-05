確診地圖「新北+4、台北+1」網上也振奮！陳時中曝：沒有降級準備

▲0805本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）

網搜小組／鄺郁庭報導

指揮中心今（5）日公布國內新增11例病例，其中本土僅佔6例，5例境外，無新增死亡。又見單日新增個位數字，讓不少民眾頗為振奮；不過，指揮官陳時中表示，目前經過一個禮拜，是沒看到特殊變化，但一個禮拜觀察期不夠，所以8/9之後還是會維持二級警戒。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，方便讀者迅速了解確診分布及全台狀況。

指揮中心指出，個案分布以新北市4例為最多，其次為台北市及桃園市各1例；其中2例為已知感染源、3例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

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今日新增之6例本土病例，其中2例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為4例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於今年7月23日至8月4日。

▲0805全台病例總數地圖。（圖／ETtoday）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月3日累計公布14,522位確診個案中，已有13,001人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.5%。

全台今年已累計 14,364 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。（紅字為有新增確診之縣市）

北北基

新北市 6,811 人

台北市 4,813 人

基隆市 313 人

桃竹苗

桃園市 775 人

新竹市 40 人

新竹縣 110 人

苗栗縣 549 人

中彰投

台中市 202 人

南投縣 37 人

彰化縣 268 人

雲嘉南

雲林縣 21 人

嘉義縣 30 人

嘉義市 10 人

台南市 49 人

高屏

高雄市 91 人

屏東縣 48 人

宜花東

宜蘭縣 98 人

花蓮縣 68 人

台東縣 22 人

澎金馬

澎湖縣 5 人

金門縣 0 人

連江縣 4 人