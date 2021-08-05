IG評論惹怒戴資穎！鳳梨鼠薯26字嗆翻他　2500人灌爆留言

▲網友在IG評論戴資穎表現，讓戴資穎罕見動怒「站在場上的不是你」。（圖／翻攝自Instagram）

記者葉國吏／綜合報導

世界球后戴資穎5日凌晨在IG罕見動怒，她在限時動態上回應一名標記她的網友說「站在場上的不是你，覺得我失誤太多，可以不要看我打球，謝謝！」此舉也讓許多粉絲替小戴抱不平，紛紛湧入這位網友IG留言洗板。

一名網友在IG評論，「這場比賽我覺得戴資穎失誤太多」，不僅標記球員帳號，還列出三點原因：

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一、打界外球過多

二、戴資穎回擊球的時候，都打在網子前面，無法過網得分

三、心急如焚，導致戴資穎的表現NG，這場拿下銀牌

▲檢討戴資穎的網友被洗板。（圖／記者葉國吏翻攝）

這名網友認為，「這次讓人遺憾的是，賽前被看好奪金牌的體操選手李智凱、世界球后戴資穎，2人最後都拿下銀牌」。對此，戴資穎5日凌晨透過IG回應，「沒有什麼叫作看好奪金，這兩面牌都是突破」。

動態PO出後，大量粉絲湧入該網友IG的第一篇發文留言洗板，目前已經累積將近2500則留言，粉絲紛紛寫下「這裡即將一場腥風血雨」、「卡 要被灌爆了」。就連鳳梨鼠薯也去留言「小戴前兩場已累積膝蓋的傷…不是她NG,她竭盡全力了！懂嗎？」

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