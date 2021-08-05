台中5工人仍昏迷　包商父子檔「疊最底下」傷勢最重...家屬淚崩

▲才施工一小時就傳意外！台中重大工安疏失5人昏迷還與死神拔河。（圖／記者鄧木卿攝）



記者游瓊華／台中報導

悲傷父親節！台中市中區4日發生重大工安意外，欣中天然氣一名監工人員與外包商在進行工程作業時，疑似因為誤操作加上現場沒有安全防護、抽風機等，5人全部昏迷，被民眾發現趕忙報警，將5人從坑洞救出送醫，經過一天搶救，目前5人都尚未脫離險境，還在與死神拔河中，其中有兩人還是外包商李姓父子，負責人太太李妻趕到醫院時泣不成聲。

受傷的5人包括25歲李姓包商兒子在台中榮總、經過低溫療法昏迷指數從3進展到4、另外楊姓工人在平等澄清醫院救治，生命跡象弱、腦部呈現水腫狀態，另外在中國附醫的李姓包商負責人、金姓工人以及欣中天然蔡姓氣監工等也尚未脫離險境，昏迷指數都是3。

工安意外調查人員表示，根據回報，外包商負責人李姓父子當時是疊在最底下，最後拉出、傷勢也最重。面對這周日就是父親節，但父子兩人都傷重在院急救，讓家屬傷心不已。

▲才施工一小時就傳意外！台中重大工安疏失5人昏迷還與死神拔河。（圖／記者鄧木卿攝）

據悉，5人4日上午10點開始施工，未料11點就傳出意外。帶隊搶救的台中市消防局第七大隊分隊長李震雁表示，開挖的坑洞深度2公尺，寬度約1.5公尺，救難人員進入坑洞之後，已見5名工人都疊在一起。據現場人員也提到，有4人在下面查漏，突然瓦斯噴發，瞬間昏迷，地面上待命的人也吸到，跌入洞中。

中區成功路近日因為飄散瓦斯味，居民通報，欣中天然氣找來外包商找瓦斯外洩原因。根據調查施工時，5人先將路面切開長寬各約60、80公分大小，人若進入坑洞，胸口以上會在外面，但疑似因為誤操作，瓦斯瞬間大量外洩，加上防護設施不足，導致意外發生，現場一度也因為瓦斯味太重，搶救人員也頭暈、連站都站不穩，趕緊被扶到一旁休息。

台中市政府表示，這次工安疏失市府已決定開罰欣中瓦斯最重30萬元，至於外包商是否也有疏失，則還要進一步調查釐清。