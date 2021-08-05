　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中5工人仍昏迷　包商父子檔「疊最底下」傷勢最重...家屬淚崩

▲才施工一小時就傳意外！台中重大工安疏失5人昏迷還與死神拔河。（圖／記者鄧木卿攝）

▲才施工一小時就傳意外！台中重大工安疏失5人昏迷還與死神拔河。（圖／記者鄧木卿攝）

記者游瓊華／台中報導

悲傷父親節！台中市中區4日發生重大工安意外，欣中天然氣一名監工人員與外包商在進行工程作業時，疑似因為誤操作加上現場沒有安全防護、抽風機等，5人全部昏迷，被民眾發現趕忙報警，將5人從坑洞救出送醫，經過一天搶救，目前5人都尚未脫離險境，還在與死神拔河中，其中有兩人還是外包商李姓父子，負責人太太李妻趕到醫院時泣不成聲。

受傷的5人包括25歲李姓包商兒子在台中榮總、經過低溫療法昏迷指數從3進展到4、另外楊姓工人在平等澄清醫院救治，生命跡象弱、腦部呈現水腫狀態，另外在中國附醫的李姓包商負責人、金姓工人以及欣中天然蔡姓氣監工等也尚未脫離險境，昏迷指數都是3。

工安意外調查人員表示，根據回報，外包商負責人李姓父子當時是疊在最底下，最後拉出、傷勢也最重。面對這周日就是父親節，但父子兩人都傷重在院急救，讓家屬傷心不已。

▲才施工一小時就傳意外！台中重大工安疏失5人昏迷還與死神拔河。（圖／記者鄧木卿攝）

▲才施工一小時就傳意外！台中重大工安疏失5人昏迷還與死神拔河。（圖／記者鄧木卿攝）

據悉，5人4日上午10點開始施工，未料11點就傳出意外。帶隊搶救的台中市消防局第七大隊分隊長李震雁表示，開挖的坑洞深度2公尺，寬度約1.5公尺，救難人員進入坑洞之後，已見5名工人都疊在一起。據現場人員也提到，有4人在下面查漏，突然瓦斯噴發，瞬間昏迷，地面上待命的人也吸到，跌入洞中。

中區成功路近日因為飄散瓦斯味，居民通報，欣中天然氣找來外包商找瓦斯外洩原因。根據調查施工時，5人先將路面切開長寬各約60、80公分大小，人若進入坑洞，胸口以上會在外面，但疑似因為誤操作，瓦斯瞬間大量外洩，加上防護設施不足，導致意外發生，現場一度也因為瓦斯味太重，搶救人員也頭暈、連站都站不穩，趕緊被扶到一旁休息。

台中市政府表示，這次工安疏失市府已決定開罰欣中瓦斯最重30萬元，至於外包商是否也有疏失，則還要進一步調查釐清。

ET快訊
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人夫「硬不了」控訴16年無性生活　妻子吐真實原因大逆轉

快訊／高雄17歲少年離奇墜樓　巨響！鄰居發現⋯他倒臥大樓地面

快訊／移工疑騎電動車闖平交道！卡區間車車底　屍塊散落慘亡

疫情害失業…美乳熟女下海掏金　警等男客「腿軟開門」立即逮人

爸爸跟女友外出採買　回家9歲女兒已成焦屍崩潰：我很晚才有她！

女同鄉辱「你就像條狗」　移工4刀刺死她！躲山區9小時被逮

新店隨機殺人案判死刑後二審首開　王嫌4次鞠躬：我很抱歉

「特殊交友圈」半套店高顏值男撐場　警登門驚見3組正「連結」　

進出監獄6次戒不斷毒癮　他改當盤商被盯上…搜出海洛因+槍彈

小開援交直播主變情侶　1年後她求放生...嗆「渣男、靠爸族」挨告

吳宗憲邊唱歌邊亂入Sandy直播　他一看鏡頭驚訝：蛤！才1千多人喔

網友標戴資穎評3點「失誤太多」　她罕見說重話：站場上的不是你

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚！」　艾成吐實：我失去了感受，我會改

經濟部證實2人註冊麟洋配決勝點 王齊麟打臉設計師：沒意願配合！

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

超豪華COVER！王子、郭雪芙合唱　挑戰《鬼滅之刃》《鬼怪》等4語夯劇主題曲

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

魏哲鳴《賀先生》戀愛腦開竅「釣魚吻.高爾夫吻」　一本正經撒嬌「打史妳～」...胡意旋白眼：分手！

王思佳曝老公「全程陪產+錄影」：4K的　產後他「猛盯女兒」..怨：沒看過我半眼

利路修火速切割「違反一中原則」品牌！　陸網瘋讚：利老師三觀正

人夫「硬不了」控訴16年無性生活　妻子吐真實原因大逆轉

快訊／高雄17歲少年離奇墜樓　巨響！鄰居發現⋯他倒臥大樓地面

快訊／移工疑騎電動車闖平交道！卡區間車車底　屍塊散落慘亡

疫情害失業…美乳熟女下海掏金　警等男客「腿軟開門」立即逮人

爸爸跟女友外出採買　回家9歲女兒已成焦屍崩潰：我很晚才有她！

女同鄉辱「你就像條狗」　移工4刀刺死她！躲山區9小時被逮

新店隨機殺人案判死刑後二審首開　王嫌4次鞠躬：我很抱歉

「特殊交友圈」半套店高顏值男撐場　警登門驚見3組正「連結」　

進出監獄6次戒不斷毒癮　他改當盤商被盯上…搜出海洛因+槍彈

小開援交直播主變情侶　1年後她求放生...嗆「渣男、靠爸族」挨告

他爆料「工地內幕」！施工品質對不起上漲房價　屋主看了會中風

人夫「硬不了」控訴16年無性生活　妻子吐真實原因大逆轉

「小清新」文姿云東奧摘銅　空手道霸氣在職棒開球

快訊／快躲好！盧碧催生「颮線」夜襲南台　4大警報齊發：防強風雨

快訊／擬下禁令「打過2劑」才給入境　美國官員正式回應了！

快訊／台灣疫情趨穩！新加坡允許旅客抵境篩檢「陰性免隔離」

高雄氣爆、小林村救援都有牠！搜救犬卡拉安詳過世　最後日記超惹淚

七夕必搶限定美妝！YSL「小黑條」奢華禮盒、嬌蘭紅絲絨唇膏買4送5

買長榮上船！借10萬「假紓困真炒股」下場曝光　他急壞求助

南韓輸球「不列隊」、贏球插旗示威　留日本隊在場上鞠躬

錢薇娟、江宏傑讚林昀儒「心理素質很好」！　自虧「拳王」...鮮少噴垃圾話：我一直得分ＸＤ

社會熱門新聞

爸爸外出採買　回家女兒成焦屍崩潰

高雄17歲少年離奇墜樓　倒臥大樓地面

移工闖平交道　屍塊散落慘亡

美乳熟女下海掏金　埋伏警等男客開門逮人

星二代從大陸買進電子煙彈　下場出爐！

即／診所詐領健保費上千萬　醫師及負責人收押

2頂級餐廳提告拒米其林評鑑　選美比賽不能強迫參加

即／鳳山「圳溝便道崩塌」　居民嚇喊：金恐怖

空軍少校總統府下跪陳情畫面曝！督察長帶回輔導

即／台中中區涵洞施工意外！　5工人無呼吸心跳搶救中

極樂美體館「開放內用」　選妃：雪胸緊身妹來了

雲豹甲車弊案　驗收技術員收賄遭重判入獄

人夫控訴16年無性生活　妻子吐真實原因大逆轉

偷穿「上尉軍便服」　中士爽拍激戰片

更多熱門

相關新聞

即／5人涵洞沼氣中毒險死　市府重罰欣中瓦斯30萬

即／5人涵洞沼氣中毒險死　市府重罰欣中瓦斯30萬

台中市今天發生重大工安意外，欣中天然氣公司5名工人在中區進行管線工程時，未做好安全防護就進入下水道施工，先有兩人入下水道作業，另外三人疑似發現情況不對勁，也入下水道想救人，未料五人疑似吸入過量沼氣，通通昏迷送醫，市府要求欣中停工改善，並決議依法重罰30萬元。

珠海金海大橋　施工人員墜海

珠海金海大橋　施工人員墜海

爺奶餵孫吃野菇全中毒　堅持不就醫1死2危

爺奶餵孫吃野菇全中毒　堅持不就醫1死2危

即／祥越興業疑化學氣體外洩！　「1灼傷1命危」搶救中

即／祥越興業疑化學氣體外洩！　「1灼傷1命危」搶救中

2工人遭「68噸重機具」砸頭　恐怖瞬間曝

2工人遭「68噸重機具」砸頭　恐怖瞬間曝

關鍵字：

欣中中毒工安

讀者迴響

熱門新聞

魏如萱「刪光奧運文」挨轟　長文吐真實心聲

文姿云要嫁了！愛情長跑11年男友身分曝

官媒聲援小S　斥大陸網友「亂扣台獨帽子」

鬼門開最後倒數　民俗專家曝六大禁忌不信邪、當心卡到陰

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚」

柯宇綸嘆「可惜小S選擇保護自己」　曝風波唯一解法

福原愛採訪中哽咽：可以活到現在，是中國人支持

文姿云落敗對手含淚捧臉對話　她笑了

盧碧還ㄍㄧㄥ著！豪雨紫爆恐發警報

市長咬選手金牌　東奧組委會回應

女童溺水狂掙扎　母顧吃便當「溺斃才驚覺」

小S表態非台獨　謝和弦開嗆：兒子怎敢回家吃飯？

王瞳崩潰「8點半睡有什麼夫妻生活？」

爸爸外出採買　回家女兒成焦屍崩潰

英拳擊手奧運摘銀卻拒戴銀牌　原因曝光

更多

最夯影音

更多
吳宗憲邊唱歌邊亂入Sandy直播　他一看鏡頭驚訝：蛤！才1千多人喔

吳宗憲邊唱歌邊亂入Sandy直播　他一看鏡頭驚訝：蛤！才1千多人喔
網友標戴資穎評3點「失誤太多」　她罕見說重話：站場上的不是你

網友標戴資穎評3點「失誤太多」　她罕見說重話：站場上的不是你

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚！」　艾成吐實：我失去了感受，我會改

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚！」　艾成吐實：我失去了感受，我會改

經濟部證實2人註冊麟洋配決勝點 王齊麟打臉設計師：沒意願配合！

經濟部證實2人註冊麟洋配決勝點 王齊麟打臉設計師：沒意願配合！

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面