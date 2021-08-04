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英鞍馬金牌回國！超萌女兒「接機求抱抱」畫面曝　網一看融化了

記者張寧倢／編譯

台灣「鞍馬王子」李智凱以總分15.400在東奧勇奪銀牌，賽後他坦言，有一部分還是帶有飲恨的心情，「這一次我還是沒有打敗Max」。而達成奧運鞍馬2連霸的英國好手惠特洛克（Max Whitlock）也在3日返國，老婆為他來場驚喜接機，女兒興奮衝上前，不僅讓這位鞍馬霸主一秒融化，也萌翻百萬網友。

▲▼東奧鞍馬金牌得主惠特洛克返回英國，女兒接機萌翻網友。（圖／翻攝自推特@maxwhitlock1）

▲東奧鞍馬金牌得主惠特洛克返回英國，女兒接機萌翻網友。（組圖／翻攝自推特@maxwhitlock1、路透社）

根據《每日郵報》報導，經過14小時航程後，28歲的體操好手惠特洛克與其他英國選手一起降落倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport），這次東奧結束後，惠特洛克生涯已累計3金3銅，共計6面奧運獎牌，但令他意外的是，妻小竟然瞞著他偷偷來接機，等選手們到達入境大廳，女兒薇洛（Willow）就蹦蹦跳跳地跑上前，熱情歡迎爸爸回家，讓惠特洛克一秒融化。

惠特洛克將影片PO上推特，不到一天就吸引116萬次觀看數、5.4萬人按讚，其中可以看到惠特洛克將女兒抱在懷裡，而薇洛似乎是非常想念爸爸，被放下來之後還再次向他討抱抱，讓惠特洛克在文中感動地說，「家人對我保密，所以我以為他們不會來機場接我，哇，回家的感覺真好！」

▲英國體操好手惠特洛克（Max Whitlock）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國體操好手惠特洛克生涯迄今共獲得6面奧運獎牌。（圖／達志影像／美聯社）

而薇洛可愛的模樣萌翻也推特網友，有人留言稱，「太可愛了！」、「我夢想成為一名父親，希望有一天也能擁有這樣的時刻」、「薇洛看到爸爸已經興奮到不停跳來跳去」、「一個小女孩和爸爸之間的可愛時光，這畫面可能比贏得金牌更美好」、「這比金牌更加珍貴（金牌也是當之無愧）」、「她不在乎什麼金牌，只是單純很高興能見到爸爸」、「孩子的擁抱是無價的」。

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