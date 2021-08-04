林欽榮飆罵「做不好就殺頭！」　高雄前官員開酸：真的有夠暖

▲高雄副市長林欽榮大怒，要工務局人員沒鋪好就殺頭 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄連日大雨，導致凱旋夜市的前面道路出現大天坑，塌陷面積長約10公尺、寬5公尺，原本工務局預計今早9時30分灌漿填平；但昨深夜11時副市長林欽榮視察後，氣到當場發飆下令，「早上5點半前鋪好，不然就殺頭！」。前高雄市新聞局長鄭照新在臉書開酸，「不罵三天不處理，一罵當夜就殺頭？真的有夠暖。」

鄭照新對於林欽榮飆罵殺頭言論在臉書開酸，不罵三天不處理，一罵當夜就殺頭？果然經媒體與我們一比較檢討，不得了，原本沒人搭理，立刻進入「震怒」模式，更升級成「殺頭」？！彷彿其邁市長高雄巨蛋怒斥下屬畫面再現，說不定又像上次一樣，市府直接官方提供震怒「殺頭」照？真的有夠暖。

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鄭照新接著說，道路品質是發自內心的使命激勵與市政關懷，我在高雄市府服務任內，只看見市府同仁齊心辦事、士氣高昂，更沒見過韓市長要震怒「殺誰的頭」來祭旗，現在是回到封建專制時代嗎？公務同仁又要背鍋吞認？

他強調，市府的同仁都超級優秀，同樣的團隊不同人帶領效率就是不同，韓市長的團隊，長官的命令是：放手作事，有錯我扛！邁市長的團隊，長官的命令是：見光震怒，出事殺頭！最後更說，帶人帶心，市民福祉不是公關表演，李四川標準只有攜手打拼沒有震怒殺頭。

▲高雄副市長林欽榮。（圖／記者賴文萱攝）

林欽榮金則親自回應表示，所以昨天動員所有工務局、養工處，還有消防局支援2部照明燈搶修，他也在現場待到5點半，等待正式通車完成，他也重申，會保持負責任態度處理路面塌陷問題。

▲高雄市凱旋夜市前道路大面積坍塌冒出天坑 。（圖／記者民眾提供）

▲相關單位凌晨緊急動工搶修。（圖／記者民眾提供）

▼今晨天亮前開路段已經補平，恢復通行。（圖／記者民眾提供）