「考動物叫聲是素養？」　教團批假素養頻誤導！成立「守護團」檢視

▲教團認為，素養考題帶給學生壓力。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

108課綱終於上路，但「素養」的考題或習題，卻給學生帶來了非必要的壓力，給親師帶來相當的困擾。人本教育基金會今（4日）與多位大學教授、教育人士共組「素養守護團」，表示未來將收集各考題，分析其素養內涵，並促成交流對話。

人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，在教育現場，「自稱素養」的考題或習題，卻給學生帶來了非必要的壓力，給親師帶來相當的困擾，讓社會大眾產生負面的觀感，「素養民怨」正在穩定累積中，預示著教育改革的隱憂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

何謂素養？素養評量的內涵應該如何？馮喬蘭舉例說明，一題號稱是「素養題」的國小一年級國語，考動物的叫聲與注音拼音。她質疑，這樣子考動物的叫聲，與養成素養有什麼關係？不應在考拼音的同時，還考知不知道動物怎麼叫，考卷總不能「規定」動物的叫聲是「對」還是「錯」吧？這其實是瑕疵題，但又標舉「素養養成」。

▲教團質疑，拼音與動物叫聲同時入題，究竟是要考拼音，還是要考認識動物的叫聲？（圖／人本提供）

台北大學師資培育教授兼中心主任宋佩芬認為，很多考題需要大家不斷練習，教學現場的老師，也要把改革當作是學習的機會，加上反向思考，回頭設計教學教案，素養最好不要用選擇題評量。

「素養守護團」也宣布未來的工作內容，「魔鬼藏在細節裡，守護必須從末梢開始」，將定期收集各校平常考及作業題目，分析其素養內涵；共同研究出題方式，以協助老師發展素養評量。



團隊也說，將針對大眾對素養的批評或誤解，乃至「課綱」或「政策」隱藏的問題，即時了解問題之所在，提出論述，促成社會對話。





▲人本指出，許多考題號稱是「素養題」，讓題目變很長，已引起家長反彈聲浪。（圖／人本提供）