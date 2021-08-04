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Delta病毒5大防疫觀念一次看！　專家曝：接觸5分鐘就可能傳染

▲▼新冠肺炎篩檢,美國。（圖／達志影像／美聯社）

▲Delta病毒的傳染力比來自英國的Alpha病毒高出50％。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

新冠疫苗接種率持續提高，但各國防疫仍未完全鬆綁，專家也指出，面對傳染力極強的Delta病毒，必須採許新的抗疫措施，傳統例如「和其他人親密接觸15分鐘才會被感染」等觀念，都已經不再適用。《華爾街日報》就整理出以下應對Delta病毒必須注意的事項。

與原始毒株相比，Delta病毒的傳染性有多強？

據研究人員估計，Delta病毒的傳染力比來自英國的Alpha病毒高出50％，而Alpha病毒又比原始毒株高出50％左右。中國研究人員也在今年7月的研究中發現，與感染原始毒株的人相比，呼吸道中的病毒數多了1000倍。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）的內部文件形容，「Delta病毒的高傳染力堪比水痘，也更容易突破疫苗保護。」Delta病毒也比原始毒株、中東呼吸症候群（MERS）、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、伊波拉病毒（Ebola）、流感，甚至是天花病毒的傳染力都要強。

▲▼美國,新冠肺炎,口罩。（圖／路透）

▲Delta病毒只要接觸5分鐘就有可能被感染。（圖／路透）

Delta病毒如何增加染疫風險？

對於未接種疫苗的人來說，和其他人「親密接觸15分鐘」才會被感染的觀念已經過時，維吉尼亞理工暨州立大學教授馬爾（Linsey Marr）表示，Delta病毒只要接觸5分鐘就有可能被感染，甚至是搭乘同一台電梯的時間，就有可能染疫。

馬里蘭大學公衛學院環境與職業健康教授米爾頓（Don Milton）表示，施打完兩劑疫苗的民眾可以得到更完整的防護，即便染疫，惡化成重症的風險也非常低，「Delta病毒主要是對未接種的人造成更嚴重的重症風險。」

但對於已施打疫苗的人來說，Delta病毒仍具有感染力，只是所需要的時間會長一點，「如果已經接種疫苗，也許需要接觸15分鐘或半小時才會染疫。」

打完疫苗的人會傳播Delta病毒嗎？

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）表示，在極少數的狀況下，打完疫苗的人還是有可能將Delta病毒傳給他人。CDC最新研究報告指出，在麻州鱈魚角（Cape Cod）爆發的Delta病毒群聚感染中，有127名接種完疫苗的人，其所攜帶的病毒量，和84名未接種或接種一劑的人相同。

瓦倫斯基說，「高病毒載量意味著傳播風險增加，這與其他變種病毒不同，接種過疫苗的Delta病毒確診者，還是有可能會傳播病毒，這一發現讓人感到非常擔憂，這也是CDC更新口罩建議指示的關鍵。」

▲▼美國,新冠肺炎,口罩。（圖／路透）

▲完整接種疫苗的人在室內戴上口罩，可以將輕微感染、傳播病毒的風險降至最低。（圖／路透）

戶外活動安全嗎？

許多人都認為戶外活動是相對安全的，但瓦倫斯基表示，Delta病毒也打破了這個觀念，「如果你在音樂祭、運動比賽等場合，離某個人很近並吸到他們呼出的空氣，就有可能會被傳染。」他也提到，對於完整接種疫苗的人來說，騎車、慢跑等活動，就算不戴口罩也是相對安全的，但同樣建議打完疫苗的人在擁擠的戶外活動中，也必須佩戴口罩。

接種完兩劑疫苗還要戴口罩嗎？

CDC建議，在美國疫情嚴重的地區，就算是已經打完兩劑疫苗的人，進入室內場所也必須戴口罩；目前美國仍有46％的郡被認為是高風險傳播地區。馬爾表示，完整接種疫苗的人在室內戴上口罩，可以將輕微感染、傳播病毒的風險降至最低，「當我不知道身邊的人的接種狀態時，我就回到了室內戴口罩的狀態。」

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