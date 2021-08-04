空軍少將索賄4500萬　竟把2600萬現鈔當冥紙燒了

▲國防部軍備局少將處長張大偉坦承向中工索賄2,600萬元，卻瞎扯賄款全燒光了，遭收押後已被停職。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

共機頻頻擾台，肩負台灣防空第一線作戰樞紐的空軍作戰指揮部（簡稱空作部），藏身於台北市基隆路底的蟾蜍山旁，不僅是空軍作戰最高指揮管制單位，還負責協調友軍聯合作戰任務，對外稱為「福興營區」，有條福興隧道貫穿蟾蜍山，隧道內更藏有軍方的精密武器與戰機管制系統，多年前規劃施作30億元的抗炸工程，完工後除了空作部外，包括戰管、通航、氣象等聯隊也會遷入，重要性不言可喻。

沒想到這30億元的抗炸工程標案竟驚傳弊案。檢調偵辦2年多，近來案情大突破，不只相關得標商中工高層及充當白手套的下包商已經認罪，坦承浮報工程款作為回扣，並供出負責標案的國防部軍備處長、少將張大偉收受2,600萬元賄款，使案情急遽升高。

更誇張的是，張大偉原本索賄3,000萬元，後來竟不滿足，又獅子大開口加碼到4,500萬元，陸續收賄2,600萬元後，因風聞檢調追查此案，才臨時暫緩收受尾款。由於包商與白手套已經坦承行賄，張大偉眼見紙包不住火，近來才終於鬆口認罪索賄，但是對已收受的賄款則推稱全都燒掉了！檢調已全面清查金流，正擴大偵辦中，案情隨時可能再升高。

檢調於2年前收到檢舉，指這棟抗炸大樓的標案有詭，介入偵辦後白手套雖緊咬張大偉收賄，但張及中工均否認指控，因苦無直接證據，全案陷入膠著，直到檢調偵辦一起廢棄物清理案件，意外監聽到充當白手套的九億砂石公司實際負責人董俊褘與中工主管商討如何打點及價碼，還用「老鷹」作為代號稱呼張大偉，才讓全案出現大逆轉。

檢調按此監聽線索深入追查，發現董俊褘曾二度赴中工總公司會見威京集團主席沈慶京的弟弟、身兼國民黨中常委的董事長總經理辦公室主任沈慶光，並收下千萬元代為行賄張大偉，無疑戳破中工高層先前面對調查、矢口否認行賄的謊言，更補齊張收賄的犯罪拼圖。

檢調手握此一關鍵監聽譯文及新證據，立即向法院聲請搜索票，並以中工行賄為破口切入偵辦，在今年5月同步約談沈慶光及時任中工董事長兼總經理沈華養、中工採購發包處經理張世文、協助中工設計規劃的建築師孫文郁、下包商董俊褘與張大偉等9人。

專案小組攤出監聽譯文，董俊褘整個傻住，眼看無法再隱瞞，只好一五一十地交代案發過程，坦承充當白手套，並供稱曾代墊部分賄款，還咬出中工與其他營造公司協議虛增拆除、土方清運、連續壁及支撐工程款等費用，再將浮報的工程款挪作給張大偉的賄款，董的供詞也讓檢方成功聲押張大偉獲准。

針對少將張大偉收押後認罪，坦承向中工索賄，中工表示，目前並未收到檢調偵辦進度消息，或聽聞任何有關該公司遭指涉及浮報工程款行賄國防部少將情形，全案靜待司法調查，如有必要會發重訊跟股東說明。

雖然張大偉坦承收錢，但對贓款流向卻交代不清，說法甚至跟前行政院祕書長林益世的母親沈若蘭一樣，宣稱把賄款燒掉了，過去燒錢滅證也有前例，前行政院祕書長林益世因財產來源不明罪，2018年8月被最高法院判刑2年定讞須入獄，至於貪污重罪則被發回更審。

林益世的母親沈若蘭案發後，在住家陽台以金爐燒掉95萬美元（約新台幣2,900萬元）贓款，另將新台幣1,200萬現金裝入袋中，用磚塊綑綁，沉入住家水池，轟動一時。

後來沈若蘭被依湮滅隱匿刑事證據罪判刑5月定讞，可易科罰金15萬元，免於入獄，至於她被控收賄及洗錢等罪，一、二審皆判無罪，因適用速審法被最高院駁回上訴，無罪定讞。

由於張大偉供詞明顯不合理，專案小組懷疑他企圖隱匿不法財產，以避免遭追繳沒收，或打算一肩扛起罪責，不讓幕後共犯曝光，因此不排除仍有同夥協助洗錢或分贓，正全力清查相關資金流向，國防部日前也將他停職。



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