快訊／新北感染源曝光　4例跟醫院確診個案有關

記者杜冠霖／新北報導

新北市今新增10例確診個案，新北市長侯友宜表示，2個是新增個案、8個是居家隔離陰轉陽，確診數看起來比較多。

居家隔離8例中，板橋4人是在某醫院個案確診時匡列的外籍看護，三重2例是朋友圈傳染，五股、林口這2例是因為朋友圈傳染被居家隔離，三重有1例家戶感染，已經匡列其家人，正在採檢還有1例是病患，到醫院篩檢過程中確診，並發現Ct值34，有可能是舊案，來源還在釐清當中。

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增19例COVID-19確定病例，分別為16例本土及3例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。個案分布以新北市10例為最多，其次為臺北市4例、嘉義縣2例；其中13例為已知感染源、2例關聯不明，1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增之16例本土病例，其中10例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為9例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於今年7月26日至8月2日。

指揮中心統計，截至目前國內累計210萬1038例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含208萬3962例排除)，其中1萬5721例確診，分別為1274例境外移入，1萬4394本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。2020年起累計791例COVID-19死亡病例，其中783例本土，個案居住縣市分布為新北市393例、臺北市297例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

