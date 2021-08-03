10月大女嬰+75歲嬤確診！　嘉義水上工廠群聚11人染疫再+2

▲嘉縣工廠染疫增家庭感染2確診 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

指揮中心表示，今日新增16例本土病例(其中10例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為9例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於今(2021)年7月26日至8月2日。個案分布以新北市10例為最多，其次為臺北市4例、嘉義縣2例；其中13例為已知感染源、2例關聯不明，1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。嘉義縣隨後也在做出說明。

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嘉義縣3日公布工廠染疫案增家庭感染2確診，分別為案15823女性10個月，案15828女性75歲，均為確診員工3家人而接觸，確診前3日無社區足跡，因此無新增匡列，目前皆入住專責病房治療，衛生局自7月31日至8月2日擴大篩檢1511人全數陰性；截至今日中午前共1604人也全數陰性，另確診案例經中央病毒基因定序為Alpha英國變異株與本土流行病毒序列相同，衛生局持續疫調防堵可能傳播。

今日2確診案於7月29日PCR篩檢皆陰性，並入住集中檢疫所，8月1日因案15823出現症狀經PCR篩檢確診，同室隔離的案15828經篩檢後也確診，案15828於23日因病住院28日出院，與案15823二人均無確診前3日的社區足跡。

為防堵社區傳播，衛生局設置擴大篩檢站，7月31日設置4處擴大篩檢站，提供免費快篩檢服務， 8月1日至8月7日持續提供免費快篩，服務地點為水上太陽館、長庚、慈濟、部立朴子醫院及灣橋分院急診室，民眾如出現疑似症狀或有相關接觸史，可前往利用。

翁章梁指出，因應工廠染疫案，嘉義縣宣布7月30日至8月6日為防疫二級加強版管制措施，並隨時監控疫情滾動修正，衛生局持續進行疫調。

衛生局長趙紋華表示，防疫不能僥倖，接到疫苗通知就去打，目前社區篩檢1604人皆為陰性，至8月7日前民眾如有相關接觸史或疑似症狀，均可前往篩檢，確實做好個人防疫，才能減少防疫漏洞，全案衛生局持續追蹤掌握中。



