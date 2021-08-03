為台商發展搭平台　台胞台商大講堂今天開講

記者趙禕/上海報導

為了協助台商走進上海、走向全國，由上海市台灣事務辦公室主辦的「台胞台商大講堂系列活動」今天開講，請來普華永道中國管理合夥人黃佳針對2021下半年中國大陸經濟宏觀政策進行解讀。

▲由上海市台辦舉辦的「台胞台商大講堂系列活動」今天開講。（圖／記者趙禕攝）

「台胞台商大講堂系列活動」是上海市台辦精心策劃，希望為上海台胞和台商打造一個服務平台。上海市台辦主任鍾曉敏表示：「台資企業和台灣同胞在上海發展需要各種信息流的匯聚、需要各種資金流的匯聚，也需要各種資源的匯聚；因此我們想要建一個平台，把各類的資訊、資金和資源匯聚起來。上海這個平台可以連結到全國市場，可以連接到國際市場，讓台企的專業能力和市場需求很好地結合起來。」

▲上海市台辦主任鍾曉敏要建一個把資訊、資金和資源匯聚起來的平台，助力台資企業發展。（圖／記者趙禕攝）

鍾曉敏主任介紹，上海台資企業有14,000多家，創造稅收非常活躍的企業有將近8000家，合同台資在上海已經達到440億美元，同時還有59家台資企業在上海設立了75個總部。「台胞台商大講堂系列活動」未來將實現協助台企與政府部門對接，為不同產業的企業對接相應的政府部門；協助台企與大陸的國企與各種專業機構對接；把這個專業化、項目化的平台做到常態化、定期化舉行，助力企業發展。

未來還將把這個平台從台企擴大到台胞，包括台胞公益活動、志願者活動，讓台企、台胞更了解上海新的機會和政策，讓大家更好的融入發展機遇，並且精准對接、解決問題。同時，這個平台不但要幫助台資企業從上海走出去，還要協助企業解決走出去之後的問題，讓企業得到很好的發展。

▲普華永道中國管理合夥人黃佳針對2021下半年中國大陸經濟宏觀政策進行解讀。（圖／記者趙禕攝）

「台胞台商大講堂系列活動」的第一講由普華永道中國管理合夥人黃佳針對2021下半年中國大陸經濟宏觀政策進行解讀，他從理論、實務經驗和與企業交流得到的資訊等方面，分析大陸經濟前景。黃佳指出，大陸在積極解決底層民眾醫療、養老等涉及安全感的問題，只要解決了就能釋放出強勁的消費力，這將是企業發展很好的機會；此外，在提升大陸服務業效率、不良資產的處理、資金使用效率的提高、以及中國企業向海外發展等方面，都將是值得投資的重大機遇。

▲「台胞台商大講堂系列活動」對台資企業在大陸發展大有俾益。（圖／記者趙禕攝）