吳亦凡粉絲揚言「劫法場」　央視怒批「腦殘粉、無腦兒」走火入魔

▲吳亦凡粉絲揚言要「劫法場」，網路上已出現大量群組。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸藝人吳亦凡因涉強姦罪被刑拘，許多粉絲無法接受，在網路上揚言要「劫法場」，還嗆「吳亦凡有5000萬粉絲，解放軍加武警只有500萬人，完全可以救出來」。對此，大陸官媒《央視》8月1日發文警告，「吳亦凡一案，該讓某些走火入魔的粉絲清醒了！」

文章指出，那些瘋狂追星乃至走火入魔的粉絲們也該清醒了，近年來，娛樂圈出現極端「飯圈文化」，在一種「爹不親，娘不親，只有我家哥哥親」的畸形觀念下，一些年輕人為了追星，耗費了巨大的人力、財力、精力，比如一度出現的應援愛豆瘋狂倒奶的丑聞等等。

▼粉絲表示願意「獻出身體」拯救吳亦凡。（圖／翻攝微博）



文章提到，為了「捍衛愛豆」，粉絲間更不惜互撕、人肉，網路暴力事件頻頻出現，「諸如此類極端現象都讓追星變了味，價值觀失了準，公序良俗和社會倫理也被拋到了腦后，有些已經涉嫌違法。這類畸形粉圈對年輕人尤其是價值觀尚未成型的未成年人傷害巨大。我們認為，必須盡快淨化飯圈生態，矯正畸形追星。」

文章還說，當然，每個人都有自己心中的偶像，追星也無可非議，「有自己喜歡和舒服的圈子，同樣屬於正常，但追星應該保持理智，不能迷失自我，更不能誤入歧途，異變為腦殘粉、無腦兒。」

文章強調，偶像不應僅僅成為茶餘飯後的談資，更應該是激勵自己前進的動力，「如果他或她真的是你前方的那一抹光芒，為人做事都值得學習，那就懷著內心的那份真誠與滾燙，勇敢地向前奔跑，努力成為一樣優秀的人。」

▼吳亦凡粉絲的瘋狂言行被截圖瘋傳。（圖／翻攝微博）

