女遊客石梯坪散心失蹤！狂搜3小時發現躺礁岩上　熱中暑送醫

▲▼警消人員搜索3小時後終於在礁岩上發現失蹤女子。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮石梯坪遊憩區26日上午1名女子與友人散心時，突然失去蹤影，友人遍巡不著最後報案請求協助，警消經過約3小時搜索尋獲女子躺在礁岩上，有呼吸心跳但意識模糊，疑似有熱中署現象，後送鄰近花蓮豐濱醫院救治。

▲女子雖有呼吸心跳但意識模糊，疑似有熱中暑現象。

海巡署第九巡防區指揮部26日上午10時40分接獲民眾陳小姐電話報案，其友人於石梯坪遊憩區散心時失聯協請派員協助。指揮部隨即派遣第六海巡隊巡防艇，石梯安檢所及第一（新社）機動巡邏站人員前往現場協尋，並通報豐濱消防分隊、港口派出所並請花蓮縣警局協助手機定位。

▲海巡人員背負女子上救護車送醫。

搜救人員經過約3個小時地毯式搜索，所幸於13時46分在石梯坪單面山礁岩區發現符合相關（白色上衣，短褲，身材嬌小且中性髮型）特徵之女子，經初步檢傷後有呼吸心跳但意識模糊，救護人員隨即送至花蓮豐濱醫院救治。



第九巡防區指揮部表示，於岸際及港區發現有人溺水或其他案件，請立即撥打118服務專線，將立即派員協助處理；為提供民眾安全遊憩環境及降低溺水意外發生，在民眾易從事水上活動場域之鄰近安檢所均有設置提供免費借用救生衣服務，保障民眾生命安全。

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