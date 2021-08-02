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4批高端疫苗「跳號」有疑慮！陳時中坦言「有問題」：技術性資料不全

記者趙于婷／台北報導

食藥署今宣布已在7/30傍晚完成高端生產首4批新冠肺炎疫苗檢驗，共計26萬5528劑，已核發封緘證明書，想打高端的民眾也相當關心何時打的到？對此，指揮官陳時中表示，現在20幾萬就來打，恐怕排定分配上會有大問題。而針對高端四批號有跳號問題，他也坦言，會跳號就是有問題，主要是技術性資料不完整，要補齊資料再驗。

食藥署已於7月30日傍晚完成高端公司生產首4批高端新冠肺炎疫苗（MVC COVID-19 Vaccine）共計26萬5528劑，批號為SP2106、8萬6979劑；批號SP2107、5417劑；批號SP2111、8萬6391劑；批號SP2112、8萬6741劑審查與檢驗並核發封緘證明書，目前正在倉儲進行後續檢驗封緘作業，完成封緘即可交由疾管署進行後續疫苗接種作業。

不過四批號中間有明顯跳號，陳時中今也直言，疫苗產品相對有很多要求，每個批號送進來都是連續的，中間有跳掉的就表示有些問題需要解決，當然問題分做一個檢驗不合格批號直接銷毀，如果是相關技術性資料，就需要補件，部分批號就先不封緘，等待完成補件。

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另外，針對高端疫苗何時打的到？陳時中表示，次單位疫苗是一種很好選擇，事實上次單位疫苗發展相關平台時間比較久，有很多人對次單位疫苗抱著期待，「我們會盡快，只能說現在用20幾萬就來打，恐怕排定分配上面都會有大問題，基本的分配量有了，我們就盡快進行。」
 

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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