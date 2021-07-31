林昀儒賽末點「被叫暫停」網戰翻！還原教練1句話　內行再曝關鍵

▲林昀儒出戰東奧桌球男單，教練蔣澎龍總在場邊看著。（圖／體育署）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣「桌球神童」林昀儒30日在男單銅牌戰，以3比4敗給德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），讓網友直呼可惜。比賽過後，PTT則爆起各種討論，就有網友質疑，其中一局林昀儒明明手感正熱，教練蔣澎龍卻突然叫暫停，結果林昀儒反而頻頻失分，那到底蔣澎龍到底說了什麼？

本站30日報導《林昀儒輸球失落承認「出手有些不對」 教練坦言太想贏球僵硬了》，蔣澎龍表示，以第1次打奧運來看，林昀儒發揮已無話可說，但打到後面，看得出昀儒太想贏球，導致揮拍時比較僵硬，不像平時的表現。而重看比賽畫面，還原蔣澎龍叫暫停時，是要說「你往前站、中間一點，往中間打」，也提醒林昀儒擰完球就要接。

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▲有網友質疑，蔣澎龍為何要在林昀儒連拿分的情況下叫暫停。（圖／記者張克銘攝）

對此，就有一位網友在《Dcard》發文「也許我能理解教練為何叫暫停」，說他雖然是業餘桌球手，但也曾有10年桌球隊經驗，所以想分享他的個人淺見。這位網友指出，看得出來林昀儒在銅牌戰時，比以往多了蠻多情緒，很多接發球的處理卻因為急躁而失分，而且不少失分還是自己最擅長的反手擰。

▲林昀儒在銅牌戰中，明顯比以往多了蠻多情緒。（圖／體育署）

原PO推測，蔣澎龍這時候會叫暫停，是因為「下一球換對手發球了」，而且還是「賽末點」，認為教練是要提醒林昀儒不要急，討論戰術、好好處理下一球。他以自己在場上的經驗分享，「在那個時間點，其實領先方的壓力反而會比前幾球更大。」

而林昀儒雖然看起來沈穩，但感覺是勝負慾很高的人，再加上自己前面失誤了很多接發球，「在這種比較被動的狀態，對手的搶攻也很強勢，我個人反而會期待在這關鍵一分，有教練給我指示！」也就是說，很多人會覺得已經到賽末點、不該叫暫停，「但在我看來，當時的重點是『昀儒要面對接發球』。」

最後他也強調，可能更多人認為叫暫停會打亂選手節奏，但還是希望大家以鼓勵代替批評，「林昀儒以及整個教練團現在絕對比我們還難過，把教練罵到臭頭也不會改變今天的結果。」再說，以林昀儒的年紀，輸掉銅牌的不甘心和挫折感，轉化為力量後，總有一天一定能回金牌。

▼林昀儒「深夜31字」直呼不甘心，但會再次站起來。（圖／翻攝林昀儒IG）