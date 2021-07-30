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軍史館女學生失蹤奇案！辱屍士兵自白曝3疑點　真兇恐仍逍遙法外

 女學生張富貞在軍史館內失蹤。（圖／報系資料照）

▲女學生張富貞在軍史館內失蹤。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

國軍歷史文物館位於台北市中正區貴陽街，1961年10月31日由時任國防部長俞大維揭幕，館內展示國軍不同時期的文物、史料，全館樓高3層，各樓層總面積約450坪，是不少學生及市民假日閒暇之餘的好去處。不過，在充滿陽剛之氣的軍史館，22年前卻發生一起驚悚的女學生命案，雖然凶手已伏法，真相卻充滿謎團。

1999年6月19日，家住台北縣三重市（今新北市三重區）的景美女中學生張富貞，因為學校的軍訓作業，搭乘胞兄之機車到軍史館找資料，並約定1小時後在原地碰面，卻從此人間蒸發。眼看時間一分一秒流逝，在等不到以及聯絡不上張富貞的情況下，家人開始緊張，遂向北市中正一分局及三重警分局報案。

警方獲報後，與家人一起去軍史館找人，但館方卻以「非開放時間」為由，拒絕警方進入搜索；案發2天後，軍史館讓警方進入，但館長李明德上校卻藉故阻擾刑警進入館長室及會議室，一開始說軍史館很安全，對方一定是逃家，又稱館內錄影不錄白天，晚上才錄，後來又改口辯稱端午節3天的假期不錄影。

軍史館外觀。（圖／翻攝自Google Map）

▲軍史館外觀。（圖／翻攝自Google Map）

由於軍史館消極配合，案情陷入膠著，同年月22日一早，警方排除擄人勒贖的可能，推斷張女是在軍史館失蹤，同時堅持一定要看到錄影帶；未料軍史館卻拿5月19日的錄影帶搪塞；23日深夜，警方根據張女胞兄供詞，得知他在門口等候時，曾有穿著運動服的士兵上前關心，認定當天值班的二兵郭慶和涉有重嫌。

警方發現，郭慶和被要求更衣讓張女家屬指認時，行動遮遮掩掩，胸前又有抓痕，於是鎖定他為嫌疑犯。沒想到，軍方卻藉口郭是軍人，要求由軍事檢察機關審問，拒絕警方逮捕。由於受害者是平民，且早已向警方報案，檢警依法有權偵辦，於是封鎖軍史館，警方鑑識人員進入採證；而郭男也隨後坦承殺人辱屍。

值班士兵郭慶和坦承殺人性侵。（圖／報系資料照）

▲值班士兵郭慶和坦承殺人性侵。

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郭慶和堅稱只有一人犯案。（圖／報系資料照，下同）

▲郭慶和堅稱只有一人犯案。 

郭慶和供稱，他見張女瘦弱可欺，便誘騙她到館長室性侵，結果被害人極力反抗，於是把她勒死後姦屍，再以4個垃圾袋將屍體包裹，暫時放在軍史館內，隨後到三重租車與同事前往南部；案發隔天，一行人返回台北，他用買東西當藉口，將屍體搬入車內，接著前往新北市板橋區五權公園前的停車場附近草叢棄屍。

獲得郭慶和供詞後，警方立即前往五權公園搜索，不久後尋獲屍體，宣布破案；1999年7月19日，軍事法庭速審速決，依陸海空軍刑法中《強制婦女性交罪》和刑法《殺人罪》、《遺棄屍體罪》，從重論處，判處郭男死刑；同年8月3日，軍方執法人員將郭慶和由新店軍人監獄移送至土城看守所刑場槍決伏法。

時任軍史館館長李明德上校。

▲時任軍史館館長李明德上校。 

雖然凶手快速遭到槍決，但此案仍疑點重重，首先是軍史館長李明德供稱，他上班後發現房間凌亂，且廁所洗臉台下的水管破損斷裂，接著張女家屬前來找人，於是立刻找來值班的勤務兵問話；然而當時警方已通報館方張富貞失蹤，館長發現房間異常，應可推測館長室可能成為關係地，不應湮滅證據。

第二點，案發當時，館內尚有值日官與另一名值勤士兵，前者在一樓看電視，後者則在寢室睡覺，但2人都未被軍方調查人員列為證人或嫌疑人；此外，郭慶和並非台北人，對附近道路不熟，獨自租車棄屍的可能性低；第三，身為館長的李明德沒理由包闢一個二兵，明顯可見當年的主謀至今依然逍遙法外。

即便命案過程存在諸多疑點，軍方從一開始的百般不配合，到後面堅持速審速決，前後不一的態度更加啟人疑竇，讓張富貞家屬質疑案情不單純。另一方面，凶手家屬也對審判結果抱持懷疑態度，認為還有其他共犯，郭慶和可能只是最後的執行者。無奈的是，郭慶和已在案發2個月內遭槍決，真相也跟著石沉大海。

警方前往板橋五權公園搜索，被害者家屬當場淚崩。

▲警方前往板橋五權公園搜索，被害者家屬當場淚崩。

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