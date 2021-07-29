苗栗疫苗缺到爆！萬人預約但僅剩988劑　7月31至8月4日暫停施打

▲因應中央疫苗配撥數不足，苗栗縣政府表示，7月31日至8月4日將暫停施打，已預約者將順延一周 。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

因應中央疫苗配撥數不足，苗栗縣COVID-19公費疫苗除7月30日正常接種外，請已登記完成之鄉親如期前往，7月31日至8月4日將暫停施打，這段時間內已預約施打鄉親敬請順延一周後，到原合約醫療院或衛生所進行接種。

苗栗縣政府表示，依據中央疾管署報表統計，截至7月28日苗栗縣AZ疫苗剩餘數為10440劑，加上29日中央撥入4900劑後，平台所需疫苗共計15340劑，扣除29日已接種完成人數為2870人、已預約但未接種AZ第二劑人數2171人、7月30日執行的教師專案接種人數為3685人及30日預約平台已登記5626人，疫苗總數僅剩餘988劑；而7月31日至8月4日已預約10933人，所以不得不停止7月31至8月4日的疫苗施打，造成民眾不便之處，敬請見諒。

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衛生局也指出，疫苗使用方面，截至7月28日止苗栗縣累計接種13萬6234人次，疫苗接種使用率達93.26%，疫苗覆蓋率29.55%（18歲以上人口計）；在疫情方面本縣持續平穩無新增案例，累計本土549例、境外13人、3人死亡。

苗縣府也強調，在疫苗施打規劃一直都是依照中央疫苗撥配與施打期程辦理，但是第4期疫苗配撥量，7月27日上午8點全國防疫會議告知疫苗撥配數量減量，但並未於同一時間開啟平台讓各縣市政府可進行關閉修正可預約接種單位及數量，致民眾持續預約登記，造成預約民眾無疫苗可接種之問題。縣府單位已循多種管道向中央爭取短缺的疫苗，維護苗栗縣民眾施打疫苗的權利。

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