疫苗短缺讓各縣市跳腳　李彥秀：中央別只會批評地方轉移焦點

▲地方政府在第四波預約接種中出現疫苗短缺的問題。（資料照／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／綜合報導

中央近期已開放第4輪疫苗預約接種，但各縣市卻出現疫苗分配不足的情況，衛福部長陳時中昨(28日)說「量都可接得上來，但看起來大家施打速度都非常快。」對此，國民黨副秘書長李彥秀表示，民進黨一再宣稱疫苗夠了，現在卻面臨疫苗空窗，「對照之前不停擋民間採購的官僚心態，人民能不心寒嗎？」

李彥秀29日在臉書發文指出，14日民進黨立法院團召開記者會，拿出排行榜大肆攻擊地方政府疫苗覆蓋率偏低，但這星期卻出現地方政府疫苗短缺的狀況，民進黨執政的縣市也是叫苦，甚至要降載施打，「這更凸顯出民進黨過往拿疫苗覆蓋率，攻擊非黨籍執政縣市的行徑荒謬。」

對於疫苗短缺情形，李彥秀表示，明眼人都知道，疫苗到貨率才是真正的重點，因為到貨情形混亂，更要做好施打規劃，才能真正避免疫苗施打亂象一再出現，如果上網預約只剩下意願調查的功能，卻不知道何時才能真正施打，人民的預期心理強烈，恐怕會引發更多民怨，「但對民進黨來說，批評地方政府轉移焦點比做好整體施打規劃簡單多了。」

李彥秀提及，尤其疫苗接種第一劑打完到第二劑有時間限制，疫苗供應不及恐怕讓已經施打完第一劑的國人保護力下降，「指揮中心缺乏整體規劃，就是讓大家距離群體免疫更加遙遠。」

對於地方政府抱怨疫苗不足問題，是否會影響9月1日開學，衛福部長陳時中昨說，27日到貨的58萬劑AZ疫苗待完成封緘後，就會發下去施打，這些疫苗已足夠讓教師們在開學前接種。