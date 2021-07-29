57歲富商砸500萬「做人」！一年產21子升格31寶爸　誇海口生105個

▲土耳其一名富商砸重金請代理孕母，一年內就多出21名孩子。（圖／翻攝自IG／batumi_mama）

實習記者高琳景／綜合報導

土耳其一名富商和24歲嫩妻結婚後不久，即生了一名女嬰，但由於他們非常渴望擁有一個大家庭，因此砸下重金來找代理孕母，1年內就產下了21名孩子，加上這名富商和前妻育有9名子女，等於他目前已經有31名孩子了，他的嫩妻甚至還誇下海口「要生養105個孩子」。

根據《每日星報》報導，57歲的土耳其富商加利普（Galip Ozturk）和24歲妻子克莉絲蒂娜（Kristina Oztirk），因渴望能有一個大家庭，克莉絲蒂娜甚至希望在有生之年能夠擁有105個孩子，為了完成這個夢想，他們砸下14.3萬英鎊（約新台幣554萬），在1年內找了許多代理孕母，生下高達21名孩子，外加聘請了16位保母來照顧他們。

▲克莉絲蒂娜經常在IG上分享夫妻倆和寶寶們的生活。（圖／翻攝自IG／batumi_mama）

2020年，蓋利普在接受《富士比（Forbes）》採訪時就曾表示，「和前妻生了9名兒女，但他們都在土耳其生活和工作，最小的僅有12歲，而最大的則已34歲。」他進一步表示，希望兒子和女兒未來能夠幫助他來管理公司。

蓋利普提到，「隨著時間的流逝，他們的工作也越來越好了。」有些子女從事旅遊業，而另一些則活躍於金融領域，就連年僅12歲的兒子也在賣蔬菜和雞蛋來賺錢。

▲克莉絲蒂娜的目標是希望，「有生之年能生養105個孩子」。（圖／翻攝自IG／batumi_mama）

至於24歲的克莉絲蒂娜，則帶著1名和前段關係生的孩子、媽媽，跟著蓋利普及21名孩子住一起。對此，她表示「從小的夢想就是擁有一個幸福的大家庭，而剛好丈夫也有一樣的夢想，所以我們在認識之後就開始把夢想付諸行動。」她甚至還希望「有生之年能生養105個孩子」。

有不少網友抨擊蓋利普，以他們家富有的程度，肯定能請好幾個保母帶孩子，才能這麼輕而易舉地說要生105個；蓋利普則回應表示，克莉絲蒂娜把所有時間都花在孩子身上，絕對不是那種丟著不管的母親。