快訊／瑞芳台2線砂石車追撞！釀4車撞一團「5人送醫」…警消搶救中

記者郭世賢、戴若涵／新北報導

新北市瑞芳區台2線75.1公里處，29日上午9時許發生一起嚴重車禍！一輛砂石車追撞前方車輛，造成現場雙向無法通行，4車（43噸聯結車、3.5噸小貨車、自小客車、計程車）撞成一團，其中聯結車車頭變形，46歲駕駛生命跡象穩定，另一輛轎車後半部被壓爛，畫面相當駭人，整起事故造成5人送醫。至於詳細發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

▲▼新北市瑞芳區台2線75.1公里處，29日上午9時許發生一起嚴重車禍。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）