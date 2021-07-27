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郭婞淳被教練抱起！女網友「四連拍」抓包騷擾　千人洗臉嗆：通靈？

記者許力方／綜合報導

「舉重女神」郭婞淳27日在東京奧運女子舉重59公斤級，抓舉103公斤突破奧運紀錄，成為新科保持人，金牌輕鬆到手，為台灣拿下本屆第一面金牌，全場為之瘋狂，教練林敬能更開心地衝上前一把將她抱起，郭婞淳一開始反應不過來，有點被嚇到地說「他是衝上來對嗎？」事後有台灣女網友發文「抱抱四連拍」檢討，教練舉動是否已讓學生極度不舒服？

郭婞淳以「絕對領先」之姿，提前收下金牌，確定以總和236公斤成績技壓各國好手，當時全場掌聲如雷，主播也不可思議高喊「最高です！（ さいこう ）」而見證郭婞淳一路走來完成「大滿貫」目標，教練林敬能最是興奮，情不自禁衝上前將她抱起，師徒感情不言而喻，郭婞淳當時有點被嚇到，一度問說「他是衝上來對嗎？」逗趣笑回「吼，害我又有畫面，想搧（台語：打）他耶！」

▲▼舉重女神郭婞淳擁抱教練林敬能。（圖／體育署提供）

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▲▼舉重女神郭婞淳擁抱教練林敬能。（圖／體育署提供）

▲教練林敬能一把抱！郭婞淳笑：想搧他耶。（圖／體育署提供）

▲▼舉重女神郭婞淳擁抱教練林敬能被罵騷擾。（圖／爆怨2公社）

▲女網友發文檢討:「教練舉動是否已讓學生感到不舒服？」（圖／爆怨2公社）

賽後激動擁抱郭婞淳，林敬能受訪時被問到「有想過確定拿金牌要做什麼動作？」他也忍不住哭出來，哽咽地說「有一種空虛感由然而生，當完成夢想後，到另個夢想之間會有空虛感，這時候我是最空虛，想不到接下來要做什麼。」接著說郭婞淳這次僅發揮9成功力，所有人都認為她篤定拿到金牌，但沒有拿到之前都不能說很篤定。

台灣女網友看到轉播畫面，當下也嚇一跳，火速將師徒「抱抱四連拍」PO上「爆怨2公社」，認為「恭喜之餘是否該探討一下？」教練的舉動是否已經讓學生感到極度不舒服？並以4個怒臉批評「不只這次，很多案例都是教練假借教導知名，實質上是騷擾學生，之前我也是運動員，但我的教練根本不會有這樣子跟學生的肢體接觸！」

PO文一出慘遭千人洗版砲轟「Ｘ的又在抹黑人」、「希望教練能提告，遏止網路歪風」、「你認識選手、教練本人嗎」、「真的不舒服以當事人說了算，關妳什麼事」、「妳確定妳看到的是妳想得那樣嗎」、「拜託不要刪，我想看被提告」、「好多人會通靈喔」、「不要腦補好嗎」批踢踢上也有鄉民發問「有人說教練太踰矩了？」有網友發現郭婞淳在瞬間疑似露出一絲不悅表情，懷疑可能一直搖她肩膀、從後環抱被嚇到。

對此，也有部分網友認為，「畫面有很排斥的感覺」、「教練太興奮，興奮過頭了」、「原來不是只有我有這種感覺」、「她都躲成這樣了…」可能是抱太用力不舒服，也有可能是兩人感情好，「郭婞淳也是有個性的女孩」、「郭本人沒說什麼就算了吧！」

▼女神燦笑！郭婞淳試圖破自己紀錄失敗倒地。（圖／路透）

▲▼「舉重女神」郭婞淳在東京奧運舉重女子59公斤量級拿下金牌。（圖／路透）

▼郭婞淳大滿貫，為台灣拿下第一面奧運金牌。

▲郭婞淳 。（圖／路透）

▲▼台灣舉重女神郭婞淳。（圖／體育署提供）

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