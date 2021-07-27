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疫情降級仍有隱憂　陳時中：病毒狡猾、審慎以對「日子還是要過」

▲▼0727指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

經過69天全國三級警戒，疫情終於緩下，指揮中心也從今天開始讓全國警戒降至二級，部分措施鬆綁。不過，有不少專家認為，降級仍有隱憂，包含疫苗覆蓋率不足，以及變種病毒威脅。指揮官陳時中回應時坦言，有疫情都是充滿隱憂，現在國際間沒有任何一個國家敢宣稱自己疫情控制完成，不同情況都會有不同的擔憂在；只能審慎以對、提高警覺，日子還是要過的。

從7月27日至8月9日，全國降至二級警戒，維持外出配戴口罩，另有相關鬆綁七大通則，內容包含集會活動人數上限放寬為室內50人，室外100人，餐飲符合衛福部建議原則可以開放內用，婚禮開放但禁止逐桌敬酒、普渡、公祭也可以舉辦，另幼兒園、托嬰中心、補習班也適度鬆綁。

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不過，國內專家認為，國內疫情仍有兩大隱憂，包含疫苗覆蓋率太低，以及變異株病毒難以抵擋。陳時中則回應，有一情就是充滿隱憂，回想最初從新冠肺炎的傳染途徑、病毒本身的影響力，或者對身體相關影響症狀，大家都充滿討論，接下來是疫苗能不能做出來，做得出來以後，又討論效期、抗體維持多久，現在又擔心變種病毒相關問題。

陳時中說，今年大家集中精神看疫苗覆蓋率，加上對變種病毒疫苗能力如何，接下來再到次世代疫苗問題，一直有相關討論，所以說病毒很狡猾，只能審慎以對、提高警覺，日子還是要過。

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