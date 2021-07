台捷國民美食拚外交　蕭美琴大秀廚藝自煮牛肉麵、烤鳳梨酥

▲蕭美琴透過美食拚外交。(圖/翻攝自Taiwan in the US YouTube頻道)

記者呂晏慈/台北報導

捷克政府27日宣布捐贈台灣3萬劑疫苗COVID-19疫苗給台灣,展現台捷友好。駐美代表蕭美琴則與捷克駐美國大使柯蒙尼契克(Hynek Kmoniček)互相切磋廚藝,自製茶葉蛋、牛肉麵、鳳梨酥等國民美食,靠美食拉近兩國關係。

駐美代表處今天公布最新「備餐 / Taiwan - Czech, Cook & Share」美食外交影片,影片中蕭美琴與柯蒙尼契克分別用鳳梨、牛肉及蛋等3種食材,親自下廚製作能代表自身國家的美食與彼此分享,增進台捷友誼。

在食譜方面,蕭美琴準備台式茶葉蛋、牛肉麵與鳳梨酥等國民美食,柯蒙尼契克則製作捷克式雞蛋抹醬佐麵包、需耗費8小時烘烤的牛肉,並發揮創意做出鳳梨口味的捷克式甜蒸包子,並逗趣將其命名為「大使的台灣旺來包」。

蕭美琴透過臉書透露,本來2020年立委落選後想要去捷克旅遊,但疫情爆發後被總統蔡英文要求提早到國安會上班,然後工作就一直忙下去了,很感謝美、日以外,立陶宛、斯洛伐克、捷克都願意捐贈台灣疫苗,展現民主自由國家間善的循環。

蕭美琴表示,雖然她暫時無法去旅行,但也很榮幸跟捷克駐美大使合作,用雞蛋、牛肉、鳳梨等食材製作各自的國民美食來分享,讓堅實的友誼更豐富。

蕭美琴與柯蒙尼契克的美食外交影片