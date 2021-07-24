毒理學家批降級不解封是「賭一把的心態」　陳時中6字反問

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心宣布7月27日起調降為二級警戒，毒理學家招名威教授就直言「降級不解封其實很危險」，現在疫苗覆蓋率尚低，不能夠掉以輕心，「這其實就是一種賭一把的心態」。對此，指揮官陳時中回應，「什麼叫賭一把？」如果持續高壓控制疫情，大家配合度可能無法提高，應該要適度放鬆，但隨時都會因應疫情滾動式檢討。

招明威教授在粉專「招名威教授 毒理威廉」發文，警戒降到二級與微解封有異曲同工之妙，雖然很多人有生計上的問題，必須要有逐漸開放的狀況，但是現在疫苗覆蓋率低，萬萬不可掉以輕心太快，一不小心確診數可能又會上漲，也建議中央要有一個備案，以防疫情再次爆炸，可以馬上全面調整。

招明威指出，即使降到二級，仍不會在室內用餐，「人數開放到50人，人數增加了，之前限制的2.25平方米/人的社交面積，基本上就不可能達成」，另外，也不會在超商用餐，「我不理解為何人來人往的超商要開放可內用？」萬一確診者進到超商內走一圈，對於沒戴口罩正在用餐的民眾感染風險很大。

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陳時中今（24）日被問及此事時表示，用嚴格高壓手段控制疫情，大家配合度無法提高，需要適度放鬆。雖然現在每天都有10幾、20例確診，但不明感染源都在10例以下，已達到降級標準，但還是要採取高強度管理。

陳時中另強調，每個國家都很努力在防疫強度與鬆綁間取得平衡，「但疫情不是一個命令就停下」，只能面對變化進行滾動式檢討。