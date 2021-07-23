80多歲女死後確診「隔了2個月才被通報」　羅一鈞說明原因！

記者嚴云岑／台北報導

三級警戒降級在即，指揮中心今（23）日再公佈新增23例本土病例，另有2例死亡，其中一名80多歲女性（案7734）5/26就死亡，卻直到2個多月後才被通報。醫療應變組副組長羅一鈞表示，這是因為個案死後才確診，加上又是在家中死亡，需進行司法相驗，近期指揮中心才收到司法相驗報告，因此才補充公布。

指揮中心說明，今日新增2例死亡個案中，案7734為80多歲女性，具慢性病史及其他確診者接觸史；5月26日因出現發燒、咳嗽及喉嚨痛症狀前往就醫採檢，同日返家後死亡，並於5月29日確診。案14617為60多歲男性，具慢性病史及其他確診者接觸史；個案於6月24日出現發燒、呼吸喘及全身無力症狀，同日就醫採檢並住院治療，6月26日確診，7月20日死亡。

羅一鈞提到，案7734本身有心血管疾病，因為家中有人確診，5/13開始居家隔離，5/26出現症狀，家人帶往雙北某醫院採檢，但未等結果出來，當天下午就在家中死亡，2天後PCR結果出爐，也驗出陽性。

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不過，由於個案是在家中死亡，需要做司法相驗。個案在醫院採檢結果僅被通報至法定傳染病系統，但司法系統卻遲遲未登錄，直到衛生單位日後回溯疫調，才知道個案已經死亡，因此沒有掌握到司法相驗開裡的證明書，才遲遲未登錄，直到最近收到死亡證明書，確認為新冠肺炎、呼吸衰竭死亡，才一並公佈。

羅一鈞說，延遲通報在疫情中的確有發生過，需要透過其他方式去串接，衛生單位當時有很多其他個案再去處理，因此才沒有及時掌握到相關個案。不過他也強調，類似個案已經清查完畢，不會有黑數問題。