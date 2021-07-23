接單爆多累崩斷片　俏麗外送員鬼打牆4小時：我的機車不見了

▲▼台中一名俏麗長腿妹外送員，鬼打牆4小時找不到機車。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中一名23歲、短髮俏麗的李姓外送員日前某周日下午2點到西區送完餐後，竟然找不到機車，焦急地在附近巷弄找了4小時，一直鬼打牆就是找不到，最後只好硬著頭皮求助警方，員警陪著她以同心圓方式、徒步往外找，所幸1個多小時後找到了，機車距離送餐點僅有50公尺，李女喜極而泣一再感謝，坦承工作太累加上道路不熟悉，才會一時記憶斷片。

李姓女外送員日前傍晚神色慌張、焦急地報案「怎麼辦？我的機車不見了！我還要去送餐！」台中警一分局公益派出所警員王俊奇見李女情緒相當激動，先安撫不要緊張，再慢慢回想，原來，李女2點到西區長春街送餐時，當時下著大雨，就隨處找了一處騎樓停放，然後揹著餐袋徒步去送餐，豈料送完餐後，竟然想不起機車停在哪，她在附近找了好久，直到6點還是遍尋不著，只好硬著頭皮報警。

王俊奇透過車行系統查詢，查出李女最後送餐位置在長春街一帶，但因為附近巷弄多，李女只記得停在騎樓，其它細節不知，2人只好以同心圓方式，徒步在附近大樓、住宅騎樓處找尋，最後在1個多小時後順利找到，機車離送餐位置只有50公尺。

李女喜極而泣的說，應該是工作疲累加上對附近道路不熟悉，才會一時記憶斷片，她一再感謝警方積極的協助，讓她可以去送餐工作了。

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