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輝瑞疫苗最佳間隔時間是8週！　英國研究：對Delta防護力最強

▲▼ 英國年輕族群接種疫苗。（圖／路透）

▲英國先前因疫苗庫存不足，將輝瑞疫苗的施打間隔時間訂為12週。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

輝瑞／BNT疫苗官方的推薦接種最佳間隔時間是3週，不過有英國研究證實，第一劑與第二劑相隔的時間越長，人體免疫系統就能產生更多抗體。專家表示，相隔8週施打，可能是英國民眾面對Delta變種病毒入侵的最佳接種時機。輝瑞／BNT疫苗最初的授權間隔是3至4週，但英國2020年底將其延長到12週，就是為了能讓更多人盡快施打首劑疫苗。

根據BBC報導，英國牛津大學針對輝瑞／BNT疫苗的最佳接種間隔時間進行研究，研究團隊召集了503名當地國民保健署（NHS）的工作人員，讓他們在2020年底與2021年初分別以不同的間隔時間施打疫苗。研究發現，間隔10週施打疫苗所產生的抗體比間隔3週來得多。專家表示，接種2劑疫苗的效力絕對比單劑來得好，不過第二劑的施打時間可以根據現實情況靈活調整。

▲▼英國倫敦,新冠肺炎,世界疫情,疫苗。（圖／路透）

▲英國日前解除封鎖限制，但疫情仍未解緩。（圖／路透）

儘管輝瑞／BNT疫苗的授權間隔時間為3至4週，但英國2020年遭遇第二波新冠疫情，疫苗數量卻不足，為了與病毒賽跑，讓更多的民眾優先施打到首劑疫苗，因此將間隔時間上修至12週。然而近期Delta變種病毒發威，英國確診數急速飆高，因此考量到疫苗庫存以及保護力，當局決定將輝瑞／BNT疫苗的接種間隔時間調整為8週。

參與此項研究的牛津大學教授杜納奇（Susanna Duanchie）表示，「8週對我而言是最佳的時間點，因為現在Delta變種病毒肆虐，人們都想盡快施打第二劑疫苗。」談到Delta變種病毒，她也直言，「不幸的是，我不認為這種病毒會消失，所以你必須在兩者之間取得平衡，盡可能讓民眾得到最好的保護。」

▲▼英國疫情,新冠疫苗,疫苗接種,新冠肺炎。（圖／路透）

▲英國當局將輝瑞疫苗的接種間隔時間調整為8週。（圖／路透）

該研究共同作者之一的新堡大學教授沛恩（Rebecca Payne）說，儘管如此，該份研究也證實，兩種間隔時間其實都能在施打第二劑疫苗後，產生強大的抗體。

英國負責疫苗接種的官員扎哈維（Nadhim Zahawi）表示，「這項研究不論是對英國還是對全世界都至關重要，它能幫助我們更好地理解疫苗背後的免疫反應運作機制，以及接種兩劑疫苗的重要性。」他也提到，「我們採取了這項建議，並將輝瑞／BNT疫苗的接種間隔時間從12週縮短至8週。」

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