嘉義雞肉飯提早解封？疑似小老闆「無罩包飯」遭網友直擊PO網

記者翁伊森／嘉義報導

防疫期間各行各業嚴守戴口罩政令，嘉義確有飲食業者不戴口罩幫消費者包便當，全被熱心網友放上網社群《嘉義綠豆大小事》，引發各界撻伐。網友留言：「有沒有疫情，做吃的行業原本就應該戴口罩這是最基本的」、「太扯，誰敢吃！不衛生！不管是否有疫情，餐飲業戴口罩是基本常識是剛好而已」、「如果你看過他的態度就是很明白的表示小老闆」、「喔喔…小老闆你紅囉！30萬的發單欸」、「做餐飲不戴很糟糕⋯」。

▲嘉義某雞肉飯店疑似小老闆幫客人包便當全程未戴口罩。（圖／翻攝嘉義綠豆大小事）

熱心張姓網友前往嘉義市光彩街某知名雞肉飯店買便當，卻驚見店內一年輕男子未戴口罩在幫忙準備便當，讓張姓網友直呼疫情期間做餐飲業不戴口罩真的誇張。並將影片放上臉書，希望網友們評理。

張姓網友臉書內容指出，「早上5點去光彩街買東X雞肉飯，原本是有戴口罩的阿姨幫我用，後來從店裡面出來影片這位年輕人來幫我製作餐點，提醒你戴口罩你和我說好，東西給我後又繼續沒戴口罩做下一個客人的餐點。做吃的現在很辛苦我明白，但是現在防疫期間你做餐飲不戴口罩不太合適吧。」

店家張姓老闆表示，該員工因疏忽未戴口罩，已給予訓誡，希望大家原諒。