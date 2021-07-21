「停急診門口」還嗆警衛！她拒絕移車下秒惱羞：別人可以我不行？

記者黃可昀／綜合報導

違規停車遭驅趕竟爆氣嗆人！一名女子昨天到輔大醫院探病，將汽車臨停在急診室門口，警衛前來勸導移車並拍照，想不到女子竟直接爆氣，不停追問警衛「我請問你叫什麼名字？」事後自己將影片PO到網路討拍，結果反被網友砲轟。

▲女子違停急診室前還嗆警衛。（圖／翻攝自爆料公社）



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女子在臉書社團「爆料公社」指控，「輔大醫院的警衛是怎樣，急診暫停一下，就算要我移車有必要態度差成這樣嗎？」並貼出兩人爭論的4分鐘影片，影片中警衛拿著手機拍照蒐證，女子追問「這台車為什麼你沒有趕他」、「請問你什麼名字嘛？」同時影片也拍到，她的汽車當時是停在急診室門口，地上疑似寫著救護車或計程車專用，並非病患或家屬可停放的車格，無論是哪一種女子都不該臨停。

從影片中可見，警衛態度相當無奈，拍完照就連忙離開，面對女子追問「叫什麼名字」沒有多做回應，只回應「你去查啊！」接著便轉頭離去，並沒有想要和女子繼續爭論的意思。

▲女子討拍反遭網友打臉。（圖／翻攝自爆料公社）



女子在貼文中提到，「我也只不過先下車幫病患填資料而已，態度是要這樣嗎？別人可以停我不能停嗎？」這句話引來眾多網友不滿，反嗆她「自己態度有問題還想上來討拍」、「哈哈笑死我了，怎麼有臉PO這種出來」、「不用這樣一直為難警衛，剛好就好，人家都不理你了，你還一直逼進」、「別人可以你不行，就只有看到你的車在那裡，每個人都像你一樣，救護車來要停那？自私的人，還好意思拍片討拍！」