三級警戒關在家「衝動購物」　醫：買到的只是短暫快樂！

▲三級警戒不少人都變居家購物狂。（圖／取自pakutaso）

記者趙于婷／台北報導

台灣三級警戒已經超過1個多月，除了不少人瘋狂抱怨變胖之外，許多人更是刷網購刷到荷包扁扁。對此，ETtoday新聞雲Podcast節目《痛痛飛走了》請到專業精神科醫師楊聰財來分析衝動購物心理原因，楊醫師也進一步提出專業意見，讓民眾學會計畫型購物。

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▲歡迎收聽 《痛痛飛走了》這次請到專業精神科醫師分析衝動購物相關心理因素。

因為三級警戒，全台配合防疫，許多人大部分時間是待在家裡，在家工作、分流辦公成為不少人共同經驗，不過在這樣長期在宅、和電腦、手機、平版為伍的日子，好像無形間也累積不少壓力，除了一直吃沒辦法好好運動之外，上網亂買東西的情況變多，甚至部分人出現疑似衝動型購物的問題。

對此，楊聰財說，雖然現在醫學上並沒有明確的衝動型購物病症，但其實在臨床觀察，很多人都有買東西控制不了的情況，從購買得到短暫快樂，或是補足因為三級警戒無法正常生活的內心匱乏感，甚至因此成為卡奴，嚴重到需要尋求專業協助。

另外，楊聰財也在節目中針對衝動購物提出專業解方，包括訂定一個30天計畫、消費總額控制等，可以協助自己達到初步避免衝動購物情況。想知道更多衝動購物專業分析和解方，就快上ETtoday新聞雲Podcast節目《痛痛飛走了》收聽。

