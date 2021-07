泰晤士報專欄：立陶宛是抗中領頭羊　應獲支持仿效

▲立陶宛總理席莫尼特(Ingrida Šimonytė)。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社記者陳韻聿20日倫敦專電

台灣與立陶宛將互設代表處。英國「泰晤士報」19日刊登的專欄評論文章指出,立陶宛對抗中國及獨裁統治的作為值得各國學習,自由民主世界的盟友應對立陶宛提供更多實質支持。

外交部今天宣布在立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」(The Taiwanese Representative Office in Lithuania),是第一個在歐洲地區以「台灣」為名的代表處。立陶宛則預定今年秋天在台灣設立代表處。

「泰晤士報」(The Times)專欄作家魯卡斯(Edward Lucas)19日發表評論文章,指出包括德國、法國、英國等歐洲「大國」及歐盟的對外、對中政策普遍令人失望,波蘭、烏克蘭等部分曾經歷共產集權統治的東歐國家也不時與中國眉來眼去;相較之下,立陶宛可謂獨樹一幟。

"Lithuania gleefully breaches Beijing’s taboos. Its parliament has held hearings on the Uighur genocide. The government has donated vaccines to Taiwan, defying a Chinese embargo." @EdwardLucas on why the rest of the EU has a lot to learn from Vilnius.



