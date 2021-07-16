準爸黃少谷中離星路去打工　她：腳踏實地才能延續夢想

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

我是一個在身心靈，都還不符合身份證上年齡的老女孩，但從客觀的角度來看，我確實已經邁入中年好久了，身上還攬著扛家、養小孩的重責，或許與其他人不同的是，我在極大的生活壓力下，仍保有一些小小的狂想和夢想實踐的空間，有人解讀這是「勇敢逐夢」，我想描述地更深刻一點，那是讓遍體鱗傷的自己，能繼續與現實纏鬥的武器與使命。

我的青春都在搖滾圈子度過，那是一個獨立樂團，在檯面下百家爭鳴的時代，主流唱片公司發現這些搖滾團體，個個在Live house及各式音樂季，發展著獨特的規模與脈絡，還有經營已久的死忠樂迷，可以之稱唱片銷量的基本盤，於是籌劃把他們拉到商業市場上，所謂的「正式出道」。

「樂團的時代來臨了！」所以，在第一波五月天、四分衛、脫拉庫等「成功」打入主流的樂團前導下（別懷疑，沒成功、無法長期發片的還是多數！）強辯、So What、ZAYIN、六甲、潑猴、失控、螺絲釘等團，一一發片搶灘，我躬逢其盛，從前導時期開始，就沐浴在那華語音樂多元化發展的年代。

近日，從媒體版面上，我看到久違的強辯主唱：黃少谷（黃牛、少少），在演藝事業發展因疫情受阻後，為了孕妻，毅然轉戰服務業的消息，報導雖然沒有指明是在哪邊工作，但從文字的蛛絲馬跡中，我猜他是去超商打工吧！面對各路網民在新聞下方，留著酸氣四溢的言論，我倒是第一次覺得黃牛這麼man、這麼帥！

當年，我喜歡日系那種豐富的編曲，及訴說心靈哀傷的宗旨，所以我對唱著「1、2、3、4」歡樂派的強辯，不是那麼熟，看過幾次表演而已。然而，那時黃牛與哥哥士杰，已經替五月天團隊擔任技師，老實說，看在其他樂手眼中，這根本是開掛鍍金、前途不可限量了！

雖然我不知道，為什麼黃牛最後離開表哥怪獸的羽翼，但我一直很欣賞能放低身段、面對低潮的人。

我們這群7年級生，常常有一種時不我與、還沒長大就老了的感慨，我懷孕之前還在玩團，雖然沒像他們這麼耀眼，好歹也有寫給友團的作品，被唱片公司正式發行過。

我想，不管是我，還是當時一起奮戰的樂手友團，大都會有這樣的遺憾：曾經拼盡全力，在舞台上得來輝煌，以為自己終於可以永遠與掌聲為伍，奈何最後還是要臣服於歲月和現實。

「最重要的是，面對現實的勇氣！」

一晃眼，黃牛都要40歲了，我不能昧著良心說40還很年輕，但現實中仍有不少人到了40，還在蹉跎人生，或是因為「年紀」侷限了自己想做的事！

那些陪我一起長大的樂手朋友們，現在也多落在40邊緣，其實，大家都是白天做著毫無關聯的工作，好支撐晚上的創作與練團生活，我也知道，有很多叫得出名號的演員，私底下也在打工、擺攤，最重要是面對現實的勇氣，以及靠「腳踏實地」來延續夢想的能力。

所以，現在的黃少谷真的很棒、很搖滾啊！！！做超商又怎樣了？超商業務超多、超複雜，一點都不好做啊！雖然我們不算認識，但一起扛起責任與夢想往前吧～你真的不孤單！把現實顧好，依舊可以做自己的老少年！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。