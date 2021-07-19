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「防疫女神」賈永婕　捐贈奇美醫5台HFNC及6台PAPR

▲「防疫女神」賈永婕，前往奇美醫學中心捐贈抗疫醫療設備，由首席醫療副院長林宏榮代表接受捐贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「防疫女神」賈永婕，前往奇美醫學中心捐贈抗疫醫療設備，由首席醫療副院長林宏榮代表接受捐贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「防疫女神」賈永婕，幾乎天天送愛心便當到各家醫院為醫療人員加油打氣，賈永婕19日前往台南市奇美醫學中心，捐贈5台「高流量氧氣鼻導管全配系統HFNC」及6台「插管用的影像式喉頭鏡、動力濾淨式呼吸防護具PAPR」，由首席醫療副院長林宏榮代表接受捐贈。

六月中旬，在此波疫情的高峰期，賈永婕的好友知名編劇謝小蜜告訴她，從南部謝立韋護理師（也是謝小蜜的姐姐）處得知，各醫院正在缺乏「高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）」這台機器。賈永婕便到「ICU醫生陳志金」的臉書去瞭解，原來這種機器，可以協助提供高流量的氧氣給COVID-19（新冠肺炎）的重症病人，並有機會可以避免病人插管、讓病人可以不必中斷氧氣供應的進食，及減少醫護人員因插管而曝露的風險。

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賈永婕於是就在短短的幾天內募得387台HFNC，並親自贈送到各大醫院。各大媒體爭相報導她的義舉，並封她為「新國民女神」，總統也親自致電感謝她，並稱她為「國民美少女」。

許多善心人士受到賈永婕的感召，紛紛響應捐助。後來，陸續有醫院提出插管用的影像式喉頭鏡、動力濾淨式呼吸防護具（PAPR）等設備以提昇醫護人員的防護，賈永婕也使命必達的在最短的時間內募得送達有需要的醫院，最遠還到了屏東。

7月19日下午賈永婕和老公王兆杰也專程南下，除了將這些物資送達台南的五家醫院，她也想藉此機會，和此波捐贈的牽線人謝立韋護理師和奇美醫學中心睡眠中心主任暨加護醫學部主治醫師陳志金見個面。

此行的終點站來到奇美醫學中心，奇美醫學中心也獲贈5台HFNC及6台PAPR，由首席醫療副院長林宏榮代表接受捐贈，醫療副院長田宇峯、專案副院長暨護理部總監陳綉琴、護理部部長馬淑清、呼吸治療科組長邢淑珍、社會服務部主任邱美珠，也出席歡迎。

▲「防疫女神」賈永婕，前往奇美醫學中心捐贈抗疫醫療設備，由首席醫療副院長林宏榮代表接受捐贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫學中心首席醫療副院長林宏榮表示：奇美醫學中心自2020年疫情迄今已收置並治癒29位COVID-19新冠肺炎病人；現階段新冠肺炎專責病房55床、專責加護病房12床，但僅有9台舊款的PAPR，此次賈永婕夫婦捐贈的PAPR、HFNC無疑是雪中送炭，更讓醫護人員可以在舒適且安全的環境下執行醫療工作，非常感謝賈永婕夫婦的善舉！

▲「防疫女神」賈永婕，前往奇美醫學中心捐贈抗疫醫療設備，由首席醫療副院長林宏榮代表接受捐贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫學中心COVID-19專責病房護理長陳惠滿也表示，從6月份開始，陸續在媒體及網路上看到賈永婕為前線的醫護人員奔走及捐贈HFNC和PAPR。而本來就身為賈永婕頭號粉絲的自己，除了默默於臉書按讚外，更由衷感謝她對防疫的努力及貢獻，讓身在第一線防疫的我們，能擁有更完善的武器。防疫之路仍是漫長，謝謝賈永婕捐贈我們PAPR，讓我們在防疫的路上更能保護好自身安全，進而才能放心的照顧好病人！

▲「防疫女神」賈永婕，前往奇美醫學中心捐贈抗疫醫療設備，由首席醫療副院長林宏榮代表接受捐贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，身為「鐵粉」的護理長陳惠滿，也得知7月21日是賈永婕的生日，更貼心的準備蛋糕，替賈永婕提前慶生！而能夠看到偶像親自到來，為前線的醫護人員加油打氣，護理長陳惠滿既是感動又興奮！

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