快訊／今增15例本土確診！　1人死亡

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增15例本土病例，1人死亡。今日新增15例本土病例，其中7例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為8例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今年7月14日至7月17日。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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陳時中說明，個案分布以新北市11例為最多，其次為桃園市3例、臺北市1例；其中9例為已知感染源，餘6例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

而指揮中心日前宣布自7/13起有限度微解封，開放餐聽內用、運動場館等。指揮官陳時中表示，有條件鬆綁對象包括「國家公園、遊樂園區、休閒農場、植物園、文化園區、駕訓班、美術館、博物館、電影院、表演場」等20個場所，但三級警戒維持，外出戴口罩，持續停止室內5人、室外10人以上聚會。

外界也相當關心台灣三級警戒延長到7/26，期盼到時能順利降級。陳時中表示，目前疫情控制是最重要的事，期待三級警戒後能夠降低，現在所有數字也漸漸符合標準，下週最重要的工作，是從三級降到二級作相關準備，也會陸續進行後續工作。

陳時中補充，防疫強度若太強，會造成防疫疲乏，違規者反而變多，並非指揮中心樂見。假設下週突然有小型群聚，也有可能不降級，採緩坡式進行；如果下週確診個案一樣少，「坦白講那時強制太強也限制不住」，大家願意配合，就能達到適當管制效果。