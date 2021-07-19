休假發現年資歸0！她勞保局當了13年勞工　考上正職公務員卻崩潰了

▲女子考上正職公務員，年資卻全歸零，她崩潰提起行政訴訟，結果出爐。（資料照／記者李毓康攝）

記者陳韻如／台北報導

周姓女子2005年以勞工身分進入勞保局工作，而13年後她選擇離職，並於隔年通過普考，再以公務員身分回到勞保局，但她過去的年資卻不被合併計算，她認為這違反了平等原則，因此提起行政訴訟。不過，最高行政法院指出，勞工與公務員的契約法律關係的形成原因不同，權利義務也不一樣，因此駁回周女之訴，全案確定。

判決書指出，周女2005年參加勞保局所舉辦的「94年度勞工保險局進用業務人員招考」一般人員考試，經錄取後於同年9月間開始任職，並以勞工身分做一般公務人員的工作，一直到2018年離職，總共任職了13年的時間。隔年，她再通過普考，以公務員的身分回到勞保局。

不過，就在周女要休假時，赫然發現自己的年假只有最基本的7天，也就是她過去13年年資並未被計入，她才趕緊向勞保局申請合併年資，但卻遭到否決，她不服而提出行政訴訟。

周女主張，她過去是擔任公營事業評價職位人員(純勞工)，屬公務員服務法所規範的公務員，且她任職期間的職務內容以及享有的休假全力、禁止兼職等相關義務，都與一般公務人員相同，因此認為勞保局拒絕合併她的年資違反了平等原則。

然而，最高行政法院指出，公務人員任用關係與勞動契約法律關係的形成原因不同，且當事人間權利、義務的形成自由也截然不同，有關勞(勤)務給付、保險、退休及撫卹等條件與適用的法律有別，因此無法類推適用。

再者，曾服務於政府機關、學校的技工、工友及公營事業機構評價職位人員（純勞工），與機關間的權利義務關係，與正式任用的軍公教人員不同，並非公務員服務法的適用對象，且服務年資也不得在轉任公務員後，採計提敘俸級或採計為退休年資，因此最終駁回周女之訴。全案確定。