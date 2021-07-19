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阿兵哥「屋內連結」國中妹！被逮喊：約炮時間趕⋯來不及確認年齡

▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲軍人上網約炮，與13歲少女發生關係遭判刑。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／高雄報導

軍人阿宗（化名）2019年服役期間透過交友軟體結識13歲少女小君（化名），2人於同年8月20日發生關係。小君母親得知後，報警提告，全案曝光。對此，高雄地院審理後，依對14歲以上、未滿16歲之女子為性交罪，判刑6月。

判決指出，阿宗2019年間服役期間，透過交友軟體「GoodNight」結識自介登載「只有國中而已」的小君，隨後2人於同年8月20日相約在小君住家發生關係。小君母親得知後，報警提告。

不過，阿宗否認犯行辯稱，他沒有在交友軟體付款購買權限，所以無法看到小君的自我介紹欄，故無從得知小君為國中生，而2人聊天過程中，小君雖有提及Instagram個人帳號，但他約炮當下比較趕，還沒來得及確認小君實際年齡，便與對方發生關係；此外，小君也有向他表明年齡為18歲。

小君則表示，交談過程她有向阿宗表明，自己目前13歲，仍就讀國中，且見面時，阿宗更再次詢問她「是否真的只有國中而已」。此外，交友軟體官方還表示，使用者即便未另外付款，也能在線瀏覽用戶的個人資料。

對此，高雄地院勘驗相關事證後，不採信阿宗說詞，審酌後，依對14歲以上、未滿16歲之女子為性交罪，判刑6月。

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