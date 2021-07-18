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嘉義市文化路夜市16日復業　人流管制上限2000人

▲嘉市文化路夜市7月16日復業。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉市文化路夜市7月16日復業。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市三大夜市已分別於7月13日、7月14日及7月16日陸續復業，建設處日前收到嘉樂福夜市及彌陀夜市的營運防疫管理計畫書，書面審查通過，嘉樂福夜市及彌陀夜市分別於7月13、14日開始營運，文化路設攤路段自治會也提送營運防疫管理計畫書經市府審核相符，16日復業。由建設處及自治會共同攜手合作，在重要路段設人流管制，設QR code、量體溫，及視察攤商有無遵守兩大管制、三大禁止，並視察攤商有無遵守三罩，秉持著「鬆綁不鬆懈」態度，守護市民健康。

▲嘉市文化路夜市7月16日復業。（圖／嘉義市政府提供）

建設處長田長沛強調，「市府以嚴謹的態度確定攤商都能做好自我管理，才會准許開放。」，夜市防疫管理以兩大管制-「出入有管制」、「人流有管制」，加上飲食三大禁止-「禁內用、試吃、邊走邊吃」，以及「從業人員自主防疫管理與環境清消」等為開放有條件復業的指標依據。

田長沛說，自治會在核心區光彩及蘭井街，建設處協助外圍的部分:文化路與中正、民族路口管制車輛進出，人數管制以2000人為限；業者也務必落實「三罩」：佩戴口罩、防護面罩、飲食熱食加裝食物遮罩或隔板等，在做好安全防護的前提下重啟營運，與市府共同努力守護市民朋友健康。

▲嘉市文化路夜市7月16日復業。（圖／嘉義市政府提供）

雞排攤商王先生表示，對這次復業很期待，因為已經休息兩個月，雖然今天下雨沒甚麼客人，但是遇水則發，還是覺得很開心；麻辣魚蛋攤商吳先生說，雖然開業但還是會請客人防疫措施做好，自己也會將三罩措施做到最好，以保護你我的安全，休息兩個月後對這次復業有點期待，希望疫情趕快過去，恢復以往的生活。

市府表示，目前在大家的合力協助防疫下，未出現重大的防疫破口，疫情緩和，市府期待業者能落實執行，在做好安全防護下開始營運，保護自己也保護別人，不要成為防疫的破口。

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