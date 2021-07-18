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陳政聞曾被嗆「噁心的大人」　連任高雄議員失利進政院當官

▲▼陳政聞2018年在三立節目《54新觀點》被韓國瑜小編嗆「噁心的大人」。（圖／翻攝自YouTube／中天）

▲陳政聞2018年在三立節目《54新觀點》被韓國瑜小編嗆「噁心的大人」。（圖／翻攝自YouTube／中天）

記者黃巈禾／綜合報導

行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞被檢舉，13日在屏東縣牡丹鄉頂級渡假村「牡丹灣villa」群聚用餐。他解釋，的確帶老婆和女兒住宿，因為是微解封的第1天，但他並沒有在該場所用餐。事發後，陳政聞的背景引發外界好奇，最引人注目的就是2018年上政論節目，被韓國瑜的小編嗆「我們長大之後，才知道你們這些大人有多噁心」。

陳政聞現年44歲，3年前，他在2018年九合一大選力拚連任高雄市議員，一次錄影三立新聞台政論節目《54新觀點》，節目來賓還包括民進黨提名高市議員候選人林智鴻、當時還是國民黨籍的台北市議員鍾小平、名嘴周玉蔻，以及高雄市長候選人韓國瑜的小編王律涵。

王律涵當年剛從大學畢業、年僅22歲，當時面對其他來賓攻擊，戰力破表，一戰成名。節目主持人陳斐娟表示，「據說韓國瑜的民間粉專被關了，然後小編被告了？」王律涵表示，粉專確實被關，但小編並非他們，被告的是韓國瑜的粉絲，韓國瑜的粉絲為韓國瑜創辦粉專並擔任小編，但是民間的粉專，並非官方粉專。

陳政聞在節目中質疑，有個被關閉的粉專之前長期抹黑陳其邁，幕後就是韓國瑜的陣營，他在節目上說，壞事的都交給「沒有勾勾的」去處理。王律涵反嗆，「那不是我們交代的，還是是你交代的呢？」陳政聞說，「年輕人可以做錯事，但不能做壞事喔，長這麼可愛的小妹妹，你們這些小編，你們這是有打勾勾的，要去跟那些沒有打勾勾的說，不能做抹黑，這樣是違反選罷法」。王律涵繼續嗆「抹黑是你們在抹黑喔！哈哈哈哈」

陳政聞接著說，韓國瑜講了很多謊話，像是原本說不成立後援會，卻成立大岡山地區之友後援會，還不承認並稱是韓國瑜之友後援會，「你在我們男人的眼中，你就是小癟三的行為，不要藏在我們美麗小編的後面，做一些小癟三的行為，直球對決，我們出來講政策，不要再做一些暗黑的動作」。

陳斐娟追問，「據說韓國瑜的粉專有很多是海外帳號？」王律涵反問，「是海外的支持者嗎？如果是的話，有何不可？」並反指陳其邁陣營才有很多殭屍帳號，周玉蔻則跳出來批評王律涵未做足準備。對此，王律涵強調，如果海外粉絲是假的，那就請大家查，查到就把他抓起來。

陳政聞馬上反問，「李榮貴」是不是海外粉絲？是不是承認「李榮貴」是海外粉絲？敢在這裡承認嗎？王律涵反擊，根本不認識，且陳其邁早有殭屍帳號，陳政聞則說，那是殭屍帳號來按讚，要如何管理？「所以是你們下的指令，然後來抹黑陳其邁」，並指「年輕人可以做錯事不能做壞事」。

王律涵不甘示弱回嗆，「是你們這些大人才奇怪吧？我們長大之後，才知道你們這些大人有多噁心」，讓陳政聞聽完後只能笑，而一旁的周玉蔻幫忙砲轟，「韓國瑜，韓小弟，你不要帶壞年輕人太可惜了」。

陳政聞和王律涵唇槍射戰的影片在網路上引發熱烈討論，影片被下架後，還有網友在PTT上發問想找完整版影片。陳政聞2018年力拚高雄大崗山選區連任議員，競選失利後，隔年4月進入行政院南辦當執行長。

3年後，陳政聞因被爆料群聚用餐，再度躍上媒體版面。屏東縣牡丹鄉頂級渡假村「牡丹灣villa」在微解封首日爆出違規群聚用餐，有10名以上客人直接餐廳煮火鍋、飲酒，有人踢爆其中一人正是陳政聞。

陳政聞澄清，帶著老婆女兒到牡丹villa 住宿沒有錯，因為是微解封第一天，但是我要澄清一下，所謂餐廳的群聚，我不是主辦人也不是群聚的場所用餐，並沒有違反相關防疫規定」。

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