「行政院不要在冷氣房裡防疫」　蔡壁如：支持普發現金紓困

▲民眾黨立委蔡壁如。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

紓困4.0上路以來，有部分民眾不滿申請門檻嚴苛，被排除在外。對此，民眾黨立委蔡壁如表示，在防疫期間每個人都應該領到現金來度過難關，用「全民防疫基本收入」，來保障每位國民的生存權。

蔡壁如18日在臉書發文指出，五月失業率突破4%，創下近七年新高，防疫三級解封日一延再延，依照目前疫苗施打速度，最快十月底才會群體免疫、明年2月開放邊境。恐怕民眾還要繼續苦下去，特別是地下經濟黑數的邊緣族群，身陷更大危機。

日前，台南市長黃偉哲和嘉義市長黃敏惠表態支持普發「消費券」，蔡壁如表示，消費券和三倍券都沒有「現金」來得直接、方便、快速，「都是發行成本高、效益不如預期，不如現金直接匯入帳戶來得直接、方便、快速，又可節省行政成本。」

蔡壁如指出，無論是消費券和三倍券，都是政府為了經濟數據強迫消費振興，但現階段，許多人都快要活不下去，民眾需要的是用途廣泛的現金，是防疫閉鎖下的紓困，「全國民眾同島一命配合政府防疫，在防疫期間每個人都應該領到現金來度過難關、保障每位國民的生存權。」

蔡壁如表示，立法院六月臨時會討論防疫4.0特別預算時，一些民進黨立委也呼應在野黨的普發現金，執政黨的黨意卻扼殺了民意。這次由地方首長喊出發消費券或發現金，「這是在地方生活才能體會，草根基層民眾的真實處境，請行政院不要在冷氣房裡防疫，認真考慮防疫基本收入！」